鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-05 23:24

美國國防部長赫格塞斯在周二 (5 日) 跟美軍參謀長聯席會議主席凱恩共同召開的記者會上表示，美軍在荷姆茲海峽實施的「自由計畫」是臨時任務，美軍行動屬於防禦性質，並不尋求交戰。

美國國防部長赫格塞斯(右)與美軍參謀長聯席會議主席凱恩(圖:shutterstock)

赫格塞斯說，「自由計畫」疏導行動與「史詩怒火」行動截然不同，前者屬於防禦性質，範圍聚焦且持續時間有限，目的是「保護商船免受伊朗的侵犯」。

‌



他同時強調，對伊朗港口的封鎖行動依然全面生效。美軍不需要、也完全沒必要」進入伊朗領海或領空，不尋求與伊朗發生衝突。

赫格塞斯並指出，自由行動開始後，有 6 艘船試圖突破封鎖離開伊朗港口，但都被美軍全部遣返。

針對美伊周一在荷姆茲海峽附近發生的交火事件，他表示，美國和伊朗的停火協議仍然有效，至於事態是否會升級到破壞停火協定的程度，「最終將由總統來作出判斷」。

他還強調，「伊朗沒有控制荷姆茲海峽」，已有兩艘美國商船在美軍驅逐艦的護航下安全通過了海峽，目前還有來自世界各國的數百艘船隻正等待通過。

根據赫格塞斯的介紹，美國艦隊在殲擊機、直升機、無人機和飛機的支援下，被派出參與保障除伊朗外國家的民用船隻的航行安全。

美國總統川普上周日 (3 日) 在 Truth Social 上發文表示，美國將於中東地區周一 (4 日) 上午展開「自由計畫」，以解救被困在荷姆茲海峽的船隻。