鉅亨網編譯許家華 2026-05-26 05:34

根據《日經亞洲》引述中東外交消息人士報導，美國與伊朗正討論一項分階段恢復荷姆茲海峽通航的方案。若雙方達成終止敵對行動的正式協議，伊朗將在協議生效後約 30 天重新開放荷姆茲海峽，並在過渡期間執行海上掃雷工作，以恢復全球船舶正常航行。

報導指出，伊朗將在 30 天緩衝期內清除海峽水域內可能存在的水雷與相關威脅設施。待安全確認完成後，各國船隻可恢復自由、安全航行，而伊朗也將停止向通過船舶收取過境費用。

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消息人士透露，雙方先前於 4 月初達成的停火安排，預計將再延長 60 天，作為後續談判窗口。在這兩個月期間，美伊將針對伊朗核計畫展開進一步協商，盼能將短期停火推進至更具約束力的和平協議。

此外，近期相關外交接觸也持續升溫。另有報導指出，伊朗高層代表與區域斡旋方正就和平協議架構進行磋商，討論內容除了停火機制，也涵蓋荷姆茲海峽航運安排，以及高濃縮鈾庫存等敏感議題。

市場目前仍對談判結果保持審慎態度。部分分析人士指出，現階段仍只是「討論中的方案」，距離正式和平協議達成仍有多個環節需要處理，包括停火是否持續、核談判是否取得實質進展，以及區域局勢是否再度升高。部分市場觀察人士也認為，即使雙方迅速達成協議，荷姆茲海峽恢復完全正常運作仍需數周時間。