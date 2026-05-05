特斯拉FSD進軍歐洲受阻 北歐監管機構質疑安全等議題

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 18:30

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期對其「全自動駕駛」(FSD) 系統在歐盟獲批展現高度信心，並預測該系統很快就能在歐洲落地。然而，最新揭露的監管文件與電子郵件顯示，這條擴張之路正面臨多個歐洲國家監管機構的強烈質疑。

特斯拉FSD進軍歐洲受阻 北歐監管機構質疑安全(圖:shutterstock)

目前，荷蘭道路監管機構 RDW 已於今年 4 月先行批准了特斯拉的「FSD(受監督)」技術，並正積極遊說歐盟委員會跟進。儘管 RDW 總經理 Bernd van Nieuwenhoven 呼籲各國信任其測試結果，但來自瑞典、芬蘭、挪威和丹麥的官員仍持保留態度。

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根據《路透》揭露的郵件內容，北歐監管機構對該系統的安全性提出了多項具體質疑。瑞典與芬蘭官員對系統在結冰路面上的表現感到不安，並批評 FSD 有自動超速的傾向。此外，監管機構也擔心駕駛者能輕易規避手機使用限制，以及系統能否應對北歐常見的「駝鹿衝出馬路」等特殊狀況。

另一個爭議核心在於命名誤導，官員擔心「全自動駕駛」的稱呼會讓消費者誤以為車輛已具備無需人為干預的能力，而目前的 FSD 仍被歸類為需要駕駛全程專注的輔助系統。

特斯拉對 FSD 獲批展現出極高的急迫性，主因在於其在歐洲的市場份額正因激烈競爭而大幅萎縮。數據顯示，過去兩年特斯拉在歐洲的市場占有率下滑了 27%。分析指出，FSD 的訂閱服務被視為恢復銷售動力與提升利潤的關鍵利器。

然而，特斯拉鼓勵車主寫信向監管機構施壓的策略似乎產生了反效果。挪威監管官員表示，他們不得不花費大量精力應對被馬斯克言論誤導的消費者信件，特斯拉的政策經理隨後也承認這種做法對審理程序並無助益。