鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 12:20

特斯拉於周四 (4 月 30 日) 提交的監管文件中披露這項 2025 年薪酬總額，距離股東超過 75% 表決權支持這項巨額股票獎酬計畫已過近六個月。不過，公司同時強調，該數字雖然驚人，但仍有重要但書。

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特斯拉在文件中表示，公司所揭露的年度「總薪酬」與馬斯克實際獲得的價值之間，可能存在「顯著落差」。

造成這種差異的原因有多項。其中之一是，去年授予的這項史無前例薪酬方案——潛在價值高達 1 兆美元——完全由股票獎酬構成，其設計為只有在特斯拉股價大幅上漲、且公司達成多項營運里程碑時，執行長才可兌現收益。

由於特斯拉未達成去年設定的任何市值或營運目標，馬斯克實際可實現的薪酬為零。

此次揭露的總薪酬數字，主要來自對去年授予股票獎酬的「授予日公允價值」估算，並假設所有績效條件最終都能達成。特斯拉將這部分估值約為 1,320 億美元。