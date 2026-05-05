單日暴跌13%照樣買！「木頭姐」砸4000萬美元抄底Robinhood 押注散戶金融帝國

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 16:10

當大多數投資人在財報失利、股價重挫逾 13% 時選擇砍倉，人稱「木頭姐」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 再次展現逆向操作風格。她旗下的 ARK Invest 上周三 (4 月 29 日) 斥資約 3970 萬美元，買入 55 萬 3892 股 Robinhood(HOOD-US) 股票，分別納入 ARKK、ARKW 及 ARKF 三支旗艦基金，目前該檔個股均已躋身這三檔基金的前六大持股，佔比約 3%，顯示這不是短線價差操作，而是基於長期投資信念的核心佈局。

暴跌13%照樣買！「木頭姐」砸4000萬美元抄底Robinhood 押注散戶金融帝國(圖:shutterstock)

根據《Investing.com》報導，觸發這波抄底動作的主因是 Robinhood 今年首季財報低於市場預期，營收 10.7 億美元，低於分析師預期的 11.7 億美元，主要源於加密貨幣業務放緩，收入僅 1.34 億美元，年減暴跌 47%，交易量也下滑 48%，股價隨即在上周二 (4 月 28 日) 單日大跌 13.2%，年初至今累計跌幅更達 37%。

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然而，市場目光往往忽略的是，Robinhood 今年首季仍實現 3.46 億美元的淨利潤，年增率 3%，公司本業並未陷入危機，僅是特定業務週期性逆風掩蓋了整體營運韌性。

伍德此舉延續其一貫邏輯，短期的疲軟季度與週期性逆風，不會動搖具備多重成長槓桿平台的長線價值。

今年 2 月，Robinhood 因前一季財報回檔時，伍德便已大舉進場，如今同樣劇本重演。Robinhood 業務橫跨散戶證券與期權交易、加密貨幣、預測市場、退休帳戶及信用卡等，正逐步構建綜合金融科技解決方案，這種跨界整合能力正是方舟投資青睞的「破壞式創新」標的。