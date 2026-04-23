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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.91元上修至1.99元，其中最高估值3.15元，最低估值0.75元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.15(3.15)5.7911.4315.52
最低值0.75(0.75)0.50.951
平均值1.92(1.91)2.53.366.65
中位數1.99(1.91)2.613.185.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,230.87億1,691.93億2,027.87億2,557.69億
最低值833.77億722.60億1,085.57億1,609.64億
平均值1,024.58億1,181.63億1,406.37億2,063.41億
中位數1,030.10億1,166.38億1,397.15億2,081.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.633.624.302.041.08
營業收入538.23億814.62億967.73億976.90億948.27億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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