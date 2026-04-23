鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為450.00元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.91元上修至1.99元，其中最高估值3.15元，最低估值0.75元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.15(3.15)
|5.79
|11.43
|15.52
|最低值
|0.75(0.75)
|0.5
|0.95
|1
|平均值
|1.92(1.91)
|2.5
|3.36
|6.65
|中位數
|1.99(1.91)
|2.61
|3.18
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,230.87億
|1,691.93億
|2,027.87億
|2,557.69億
|最低值
|833.77億
|722.60億
|1,085.57億
|1,609.64億
|平均值
|1,024.58億
|1,181.63億
|1,406.37億
|2,063.41億
|中位數
|1,030.10億
|1,166.38億
|1,397.15億
|2,081.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|1.08
|營業收入
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
|948.27億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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