台股4萬還能再追？ 鉅亨買基金：120檔台股基金打敗大盤！ 三關鍵拉抬別急下車　　

鉅亨網記者黃皓宸 2026-05-05 16:54

台股本 (5) 月首個交易日就創史上單日最大漲點，指數氣勢如虹重新站上 4 萬點大關，台股基金表現更加搶眼，今年以來多達 120 檔績效大幅領先大盤，針對台股是否已到高點?「鉅亨買基金」今 (5) 日認為，這波行情背後，不僅是資金追逐題材，而是有越來越多硬數據互相呼應，投資人也無須執著猜測高點，應以長線角度持續穩定布局台股基金。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

據理柏環球資料顯示，台灣股票基金共 129 檔，今 (2026) 年以來，多達 120 檔報酬率超越指數 34.7% 的漲幅，更有 107 檔報酬率突破 50%，表現相當亮眼。鉅亨買基金總經理張榮仁指出，主動式基金之所以能持續勝出，關鍵在基金管理團隊具備長期研究、產業追蹤與企業拜訪能力，能在市場震盪中提前掌握趨勢，透過精準選股創造超額報酬。

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張榮仁表示，台股大漲後，許多投資人最常問的是「現在是否該獲利了結？」若只看指數漲幅，確實容易產生疑慮；但若同時觀察出口、企業獲利與 AI 算力需求三大關鍵數據，會發現這波上漲並非單純資金行情，而是產業景氣與企業基本面同步改善，市場仍有續航條件。

根據鉅亨買基金內部模型預估，2026 年台灣經濟成長率在基本情境下約 7.5%，上市櫃企業獲利成長約 22%。若出口動能延續、AI 投資需求續強，樂觀情境下，台灣經濟成長率可望達 8.6%，企業獲利成長更有機會上看 25% 至 30%。

張榮仁指出，當企業獲利持續提升，將成為支撐台股中長期走勢的重要力量，進一步觀察經濟結構，台灣此波成長關鍵來自淨出口強勁擴張，去 (2025) 年下半年起，淨出口貢獻明顯放大，第 4 季單季經濟成長率逼近 12%。另今年第 1 季出口年增率累計達 51.1%，3 月單月更衝上 61.8%，製造業採購經理人指數也連續 6 個月站穩擴張區間，這代表訂單持續進來，出口動能並非短線煙火，而是真實需求推動。

而需求核心正是全球 AI 浪潮。張榮仁分析，近期高階 GPU 租金回升，代表 AI 算力需求仍供不應求；企業端導入 AI 工具速度也明顯加快，顯示 AI 已從題材走向實際應用，台灣在先進製程、AI 伺服器、散熱、電源、PCB 與高速傳輸零組件具全球關鍵地位，只要全球雲端業者持續擴建 AI 基礎建設，台灣供應鏈訂單能見度仍高。

張榮仁與強調，台股目前仍處於 AI 超級週期受惠階段，出口、訂單與企業獲利三大硬數據同步轉強，基本面比市場想像更扎實，對投資人而言，與其急著預測 4 萬點是否為高點，不如透過「台股明星隊」一次配置 4 檔強勢台股基金，掌握企業獲利成長機會，在長線趨勢中穩健參與台股行情。