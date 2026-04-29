鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 15:21

去 (2025) 年度綜合所得稅申報即將展開，隨著全球股市於去年頻創新高，不少投資人手中基金已累積可觀報酬，也讓「基金獲利是否課稅」、「配息如何申報」成為近期熱門議題。

「鉅亨買基金」今 (29) 日指出，基金稅制相對複雜，配息與資本利得的課稅邏輯，往往與投資人直覺存在落差，若未釐清容易在報稅時出現誤判，若事先掌握關鍵，不僅能降低報稅風險，還有機會優化稅負，甚至可透過機制打造免稅賦的現金流，並兼顧資本利得成長機會。

‌



針對投資人最關心的基金買賣價差 (資本利得) 課稅問題，鉅亨買基金總經理張榮仁分析，關鍵在「基金註冊地」的差異，在境內基金無論投資標的是國內外，其資本利得皆免課稅；境外基金部份則屬海外所得，該年度海外所得若超過新台幣 100 萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過 750 萬元，超出部分適用 20% 最低稅負制。

張榮仁也提醒，僅在實際賣出、實現獲利時才會計入所得，且若原本綜所稅繳的金額高於最低稅負金額時，就無須再多繳稅。

在基金配息課稅方面，張榮仁指出，需依「投資標的所在地」做判斷，投資於海外，配息屬海外所得，若該年度海外所得達 100 萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過 750 萬元，超出部分課徵 20% 稅率。

至於投資國內，則依性質適用不同規則，儲蓄利息併入綜所稅並享 27 萬元免稅額，債券利息採 10% 分離課稅；股票股利可選擇併入綜所稅並享 8.5% 可扣抵稅額 (上限 8 萬元，換算大約 94 萬元的股利額度)，或採 28% 分離課稅，當單筆股利或利息逾 2 萬元時，會先扣 2.11% 補充保費，但申報時無須再重複計入。

從整體稅務規劃角度來看，張榮仁建議，投資人可透過分散收入來源來達到優化效果，若原本所得集中於境內，適度配置海外資產，有助於平衡整體稅率；對於高所得且股利金額較高者，採分離課稅通常較具優勢，反之則可選擇併入綜所稅以享受扣抵優惠。另透過分散配息或控制單筆利息金額，也有助降低補充保費負擔。也提醒海外配息與資本利得無法互相抵減，規劃時須審慎評估。

此外，若投資人希望兼顧資本成長與穩定現金流，同時降低稅負，張榮仁建議可善用「自由 Pay」機制，此機制透過提領資本利得打造類配息的現金流，提領金額與時間皆可自行設定，並可依市場與需求彈性調整，無現金需求時可先將提領率設定為 0%，讓資金持續累積；有需要時再啟動提領，實現「靈活領取、操之在我」的理財新模式，搭配境內基金還可享資本利得免稅優勢，整體稅務效率將更優於傳統配息產品。