不只護國神山！ 鉅亨買基金揭台股創高背後的三大關鍵力量 　　　

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 10:52

台股再創歷史新高，在美伊戰事引發全球市場劇烈震盪之際，台股不僅展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。基金平台「鉅亨買基金」表示，台股長期維持強勢，非單靠護國神山一枝獨秀，而是台灣企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強，包括經濟成長、出口動能與 AI 趨勢三股力量交織，構築出台股難以撼動的基本面優勢，

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

談到台股長期強勢的原因，鉅亨買基金總經理張榮仁分析，關鍵在經濟成長動能的穩健支撐。去 (2025) 年台灣經濟成長率達 8.6%，帶動台股同期繳出 25.7% 的亮眼漲幅。

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據鉅亨買基金回測自 1967 年以來歷史數據，結果顯示，台灣中長期經濟成長率始終維持正成長。特別是當台灣年化經濟成長率落在 6% 至 10% 的「強勁爆發」區間時，台股在 5 年、10 年及 15 年的報酬表現最為亮眼。這也代表台股的上漲不是短期資金堆疊，而是與實體經濟高度連動的結構性行情。

既然經濟成長是支撐台股屢創新高的核心引擎，那麼「出口」即是驅動引擎運轉最關鍵的燃料。張榮仁表示，從 1982 年以來的歷史數據觀察，台灣出口年增率與經濟成長率呈現高度同步。

台灣是一個高度仰賴國際需求的經濟體，當全球需求轉強，出口暢旺，企業營收與獲利自然同步擴張，進一步轉化為 GDP 成長，最終反映在股市表現上，他也強調，台股的強勢，正是台灣企業在全球供應鏈中競爭力持續提升的結果。

此外，AI 需求爆發則為台股提供下一階段上攻的關鍵動能。張榮仁指出，從 OpenRouter 的 Token 使用數據來看，全球 AI 需求不到一年成長高達 1,434%，隨著應用場景由基礎問答延伸至程式開發與自動化流程，對算力的需求只會持續增加，台灣在先進製程晶片、AI 伺服器及散熱模組等領域具備關鍵地位，是全球 AI 供應鏈中不可或缺的一環。

張榮仁表示，當算力需求進入長期成長軌道，台灣企業將直接受惠，並把 AI 紅利轉化為實質獲利，成為支撐台股持續創高的最強底氣。

「台股這一波上漲，非單一企業帶動，而是整體產業競爭力的展現，」張榮仁總結指出，經濟成長、出口動能與 AI 趨勢三股力量交織，構築出台股難以撼動的基本面優勢。

在此背景下，張榮仁建議投資人應以長期視角看待市場，並以優質的台股基金參與長線行情，與其在震盪中反覆進出，不如把握趨勢、長期持有，透過時間累積基本面所帶來的複利效果，才是參與台股長多行情的關鍵策略。