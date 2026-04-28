鉅亨買基金今年開戶數較去年同期暴增5倍 台股屢創新高帶動投資人進場

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-28 14:40

指數屢創新高，除了帶動投資人積極進場，台股基金也成為基金首購族的熱門選項，根據「鉅亨買基金」統計，今 (2026) 年以來平台開戶申請人數較去 (2025) 年同期暴增 5 倍之多，其中逾 65% 新戶選擇台股基金作為第一筆投資。但台股相關基金多達數百檔，投資風格與操作策略差異甚大，即使同樣布局台股，長期績效表現卻可能天差地遠。

鉅亨買基金(總經理張榮仁)：今年開戶數較去年爆增5倍，台股屢創新高帶動投資人進場。(鉅亨網資料照)

對此，鉅亨買基金今 (28) 日指出，台灣股票基金中表現最佳與最差者，報酬差距甚至超過 4 倍，顯示選擇具備穩定操作與選股能力的基金，是投資能否成功的關鍵，對缺乏經驗的首購族而言，如何在眾多產品中做出正確選擇，往往成為跨入市場的第一道門檻。

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鉅亨買基金總經理張榮仁分析，近 2 年支撐台股持續上行的核心動能，其實高度集中在 AI 硬體供應鏈，當市場主線明確時，「是否參與」已不是問題，「如何有效參與」才是關鍵，部分投資人雖透過追蹤大盤的 ETF 進場，看似掌握整體行情，但由於配置分散至金融、傳產及中小型股，實際押注於 AI 供應鏈的比重有限，反而可能稀釋整體報酬表現。

在此背景下，張榮仁表示，鉅亨買基金推出的「台股明星隊」投資組合，成為投資人切入主流趨勢的另一選擇，該投組由 4 檔台股基金構成，產業配置高度聚焦科技硬體供應鏈，其中半導體產品與設備占比達 46.8%，電子設備儀器及組件占 21.9%，再加上電腦周邊、電氣設備與通訊設備等布局，整體核心緊扣 AI 發展主軸。

從績效表現觀察，聚焦主線的策略也反映在報酬上，台股明星隊投組內的 4 檔基金，包括路博邁台灣 5G 股票基金、富邦新台商基金、安聯台灣科技基金與野村高科技基金近一年（2025 年 3 月 - 2026 年 3 月）報酬率分別達 124.7%、161.3%、159.6% 及 160.4%。

相較之下，張榮仁指出，同期間台股同類別基金的平均報酬為 104%，台灣加權指數含息報酬則為 57.7%，雖說過去績效不代表未來，但當主線真的集中在半導體、電子設備、電腦周邊與通訊設備時，配置越聚焦和大盤的距離就越大。

對台股已累積可觀漲幅，不少投資人關心「現在是否仍適合進場」。張榮仁認為，與其預測短期高低點，不如觀察驅動市場的關鍵因素是否延續。首先台灣出口比重持續攀升，顯示產業競爭力仍在強化；其次，全球 AI 資本支出循環尚未結束，大型雲端業者仍維持高檔投資計畫。在兩大引擎持續運轉下，科技硬體主線仍具延續性。

另隨著漲幅擴大，市場波動勢必增加，張榮仁建議，投資人可透過「台股明星隊」搭配「強勢王」靈活進場機制，無論是一次性布局、定期定額分批進場，或在市場回檔時自動加碼，皆可協助投資人將波動轉化為降低成本的機會，提升長期投資效率。

張榮仁強調，台股基金已成為首購族進入市場的重要入口，但在產品選擇高度分散的環境下，「選對基金」比「是否進場」更為關鍵，透過具備產業趨勢判斷與配置優勢的「台股明星隊」投資組合，不僅有助於掌握台股成長動能，也能在震盪市場中，提高投資勝率並創造更具競爭力的長期報酬。