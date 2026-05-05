〈世界法說〉Q2出貨量季增11-13% 全年營收估超越市場預期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 15:49

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，第二季需求持續升溫，晶圓出貨量估季增 11% 至 13%，平均售價 (ASP) 季增 2% 至 4%，且毛利率可望回升至 3 成以上，達 31% 至 33% ，全年來看，外界普遍預估世界先進今年營收約年增 14-16%，公司則看好今年營收年增率將優於該水準。

世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)

世界指出，今年第二季 ASP 提升主要來自與客戶進行價格調整。展望全年，若外部環境沒有進一步惡化，2026 年半導體產業可望維持穩健成長，而世界先進營運表現有機會優於整體產業平均水準。

‌



世界指出，第二季需求主要來自 0.25 微米製程增加，以電源管理晶片與分離式元件需求較強，終端應用則涵蓋 AI 伺服器、智慧型手機以及穿戴裝置中的 MEMS 感測器與混合訊號元件。

產能利用率方面，世界先進表示，第一季產能利用率約 80%，下半年預期將提升至 85% 至 90% 區間。公司也強調，目前細線寬產能已滿載，且仍有部分尚未被滿足的需求，因此對今年產能利用率抱持相當樂觀看法。

AI 伺服器則是今年重要成長動能之一。世界先進指出，去年 AI 相關營收貢獻仍為低個位數百分比，今年已提升至低雙位數水準，預期 AI 伺服器需求將一路延續至下半年，甚至延伸至 2027 年。

價格方面，世界先進表示，上半年已與客戶進行部分價格調整，往下半年看，戰爭、通膨及各項成本上升仍帶來不確定性，加上公司持續投入 8 吋與 12 吋產能，將密切關注市場變化，並持續與客戶協商，共同因應未來成本上升與產能需求。