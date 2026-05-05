鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-05 13:09

茂順 (9942-TW) 在中國大陸市場包括在重型卡車及家電應用需求走揚市況明確之後，目前並已見歐美市場需求的回溫， 3 月營收在工作天數增加的有利情況之下衝高到 3.99 億元，預估 4 月營收將由 4 億元起跳，並逐月走揚。

同時，密封元件大廠茂順 2026 年第一季營收 10.79 億元創 9 季新高，季增 6.57%，年增 12.98%。本季營收仍不看淡，同時，預估在匯率及出貨組合有利因素之下，2026 年首季單季稅後純益將較上季的 1.76 億元成長，單每股純益也在 2.12 元之上。

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茂順在 2025 年下半年以來的訂單以中國大陸市場及美國市場表現成長佳，同時，2026 年茂順在中國大陸市場如重型卡車油封銷售有大幅成長，原有的家電市場維持既有的成長態勢，

茂順在歐美市場方面，美國及歐洲市場需求有快速的回溫走勢，也推升今年營收可望明顯走揚。而且，美國市場傳出獲得新增的變速箱售後維修客戶開始正式下單。