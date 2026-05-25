馬斯克放棄地面太陽能！SpaceX招股書藏秘密：太陽能重心全轉太空

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 09:30

美國科技媒體《TechCrunch》報導，特斯拉自成立以來先後發布四版「總體規劃」(Master Plan)，儘管各階段細節不斷調整，核心始終圍繞「推動全球經濟全面電氣化」。

SpaceX招股書藏秘密：太陽能重心全轉太空 地面業務恐遭邊緣化(圖:shutterstock)

報導指出，特斯拉執行長馬斯克在第一版規劃中明言，該公司最終目標是幫助人類擺脫對碳氫化合物的依賴，邁向以太陽能為主的電力時代，但他的旗下企業的能源佈局正出現微妙轉向。SpaceX 斥資 1.31 億美元採購 1279 輛 Cybertruck，xAI 過去兩年也花費 6.97 億美元購入 Megapack 儲能系統，用於調節用電高峰，但迄今仍未大規模採購特斯拉太陽能板。

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相反地，SpaceX 正將太陽能發展重心全面轉向太空領域，宣稱「太空發電」將成為未來資料中心的供電方案。

SpaceX 指出，太空太陽能陣列可實現全天候發電，效率可達地面電站五倍以上。

受地面建設阻力影響，馬斯克等矽谷高層正構想在太空部署大型伺服器機房，依託源源不絕的太陽能供電。即便 SpaceX 能大幅壓低發射成本，經濟效益仍待考驗，因星鏈衛星供電成本遠高於地面設施，且保護晶片抵禦太空輻射的技術與費用極具挑戰。

報導指出，馬斯克似乎將現有地面資料中心視為過渡方案，預期數年內即可將 GW 級算力的伺服器送入軌道，捨棄天然氣渦輪機等地面設施，以規避建設阻力與民眾反對。