鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 06:00

2026 年中國資本市場出現罕見現象，儘管華為投資控股本身始終堅持不公開上市，但由該公司前員工創辦或業務分拆而來的「華為系」企業，正以空前密度集體衝刺 IPO，並獲得一、二級市場的高度追捧。

徒子徒孫紛上市！思格、超聚變與承泰在儲能、算力、智駕全面開火 「華為系」霸屏港股(圖取自思格官網)

半個月前，由華為前智能光伏業務總裁許映童創立的思格新能源正式登陸港交所，上市首日股價暴漲逾 103%，市值突破千億港元。思格公開發售獲 1102 倍超額認購，凍資超 3500 億港元，創今年港股 IPO 認購倍數與凍資規模雙重紀錄。

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思格這家成立不足四年的儲能企業，從零到拿下全球分布式光儲一體機市場份額龍頭僅花兩年時間，2023 年至 2025 年營收從人民幣 0.58 億元飆升至 90 億元，三年增長達 154 倍。

在思格之前，脫胎於華為 X86 伺服器業務的算力巨頭超聚變今年 1 月啟動上市輔導並在上月完成輔導驗收，正以「閃電戰」速度衝刺 A 股。

超聚變 2024 年營收突破人民幣 435 億元，估值超 600 億元，股東陣容囊括中國移動、中國電信、高瓴資本及中金資本等，堪稱「算力國家隊」集中背書。

此外，由兩位華為前工程師 2016 年共同創立的毫米波雷達供應商承泰科技，亦在今年 2 月獲證監會備案赴港 IPO，劍指「毫米波雷達第一股」，該公司營收三年內從人民幣 5765 萬元增至逾 11 億元。

從算力基礎設施、智慧駕駛感測器到新能源儲能系統，華為「前員工軍團」正同時進軍多條國家戰略級硬科技賽道，帶走的不只是華為技術基因與全球化視野，還包括「飽和攻擊」式的市場打法與嚴密的供應鏈管理邏輯，這正是資本市場願意給予「華為系」標籤溢價的根本原因。

除前員工創業外，華為也透過全資子公司哈勃投資來深耕產業鏈生態。成立於 2019 年的哈勃投資目前對外投資項目達 132 個，重點涵蓋半導體晶片設計、EDA 工具、封裝測試及第三代半導體材料等關鍵環節，其中天岳先進、源傑科技、傑華特、裕太微、唯捷創芯、長光华芯、東微半導、炬光科技、東芯股份等十餘家已陸續成功 IPO，近期更將觸角延伸至 AI 大模型與具身智能領域，參股面壁智能、千尋智能等新星。

一級市場上，「華為系」創業圖譜還在加速擴張。華為前「天才少年」稚暉君 (彭志辉) 創辦的智元機器人已完成多輪融資並構建矩陣化佈局；由華為自駕系統前技術長陳亦輪創立的它石智航，先後完成 2.42 億美元天使輪與 4.55 億美元 Pre-A 輪融資，刷新中國具身智能單輪融資紀錄；曾任華為雲物理智能創新 Lab 負責人周順波創辦的歐拉萬象、前華為雲具身大模型負責人朱森華創辦的具腦磐石等項目，亦接連獲資本加持。

在 2024 年至 2026 年間，「華為系」已成為諸多創投公司在硬科技賽道的「標配」標籤。

分析人士指出，「華為系」資本版圖的形成有賴三層邏輯支撐：一是人的背書，華為體系對人才全方位淬煉降低創業執行風險；二是賽道契合，集中分佈於國產算力、半導體、新能源等政策與資金雙青睞領域；三是生態延伸，哈勃投資以產業協同為導向構築自主可控供應鏈。

然而，隨著思格新能源上市前夕遭華為發起專利侵權糾紛處理請求，如何釐清技術自主性與知識產權邊界，將是「華為系」企業登陸資本市場後必須回答的長期命題。