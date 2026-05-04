鉅亨網編譯許家華
人工智慧新創 Anthropic 周一 (4 日) 宣布，將與高盛 (GS-US)、黑石集團 (BX-US) 等大型私募股權機構合作，成立一支規模達 15 億美元的 AI 投資與應用平台，目標加速人工智慧在數百家企業中的導入與實際應用。
該新實體將與舊金山私募基金 Hellman & Friedman 共同成立，並獲得包括阿波羅全球管理公司 (APO-US) 與 General Atlantic 等資產管理機構支持。根據規劃，該平台將把 Anthropic 旗下 Claude AI 模型直接導入企業運營，初期鎖定這些投資機構所持有的投資組合公司。
業界高層指出，此舉主要為解決 AI 浪潮中的一大瓶頸，即缺乏能夠將技術實際應用於企業營運的人才。高盛資產與財富管理全球主管 Marc Nachmann 表示，目前市場嚴重缺乏既懂 AI 技術又能推動企業轉型的專業人士，成為企業導入 AI 的主要障礙。
不同於傳統顧問公司模式，該平台將派遣工程師直接進駐企業，協助重塑工作流程並將 AI 整合進核心營運系統。Nachmann 指出，單純擁有 AI 模型並不足以改變企業運作，必須結合實際業務流程進行調整與轉型。
此舉也被視為 Anthropic 在企業級 AI 市場擴張的重要一步，隨著與 OpenAI 等競爭對手競爭加劇，雙方皆積極搶占企業導入 AI 的商機。市場普遍預期，兩家公司最快可能於今年啟動大規模首次公開募股 (IPO)，企業應用市場將成為關鍵競爭戰場。
該聯盟計畫將先以參與機構旗下投資企業作為試點，之後擴展至更多中型企業，特別鎖定醫療、製造、金融服務、零售與不動產等私募股權持有比例較高的產業。根據外媒報導，此次合作承諾資金規模達 15 億美元，顯示資本市場對 AI 企業轉型潛力的高度信心。
分析指出，透過結合 AI 模型與資本網絡，Anthropic 可在中型企業市場建立先行優勢，並加速 AI 技術從概念驗證走向實際營運，進一步推動企業數位轉型。
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