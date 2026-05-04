鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 05:30

人工智慧新創 Anthropic 周一 (4 日) 宣布，將與高盛 (GS-US)、黑石集團 (BX-US) 等大型私募股權機構合作，成立一支規模達 15 億美元的 AI 投資與應用平台，目標加速人工智慧在數百家企業中的導入與實際應用。

該新實體將與舊金山私募基金 Hellman & Friedman 共同成立，並獲得包括阿波羅全球管理公司 (APO-US) 與 General Atlantic 等資產管理機構支持。根據規劃，該平台將把 Anthropic 旗下 Claude AI 模型直接導入企業運營，初期鎖定這些投資機構所持有的投資組合公司。

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業界高層指出，此舉主要為解決 AI 浪潮中的一大瓶頸，即缺乏能夠將技術實際應用於企業營運的人才。高盛資產與財富管理全球主管 Marc Nachmann 表示，目前市場嚴重缺乏既懂 AI 技術又能推動企業轉型的專業人士，成為企業導入 AI 的主要障礙。

不同於傳統顧問公司模式，該平台將派遣工程師直接進駐企業，協助重塑工作流程並將 AI 整合進核心營運系統。Nachmann 指出，單純擁有 AI 模型並不足以改變企業運作，必須結合實際業務流程進行調整與轉型。

此舉也被視為 Anthropic 在企業級 AI 市場擴張的重要一步，隨著與 OpenAI 等競爭對手競爭加劇，雙方皆積極搶占企業導入 AI 的商機。市場普遍預期，兩家公司最快可能於今年啟動大規模首次公開募股 (IPO)，企業應用市場將成為關鍵競爭戰場。

該聯盟計畫將先以參與機構旗下投資企業作為試點，之後擴展至更多中型企業，特別鎖定醫療、製造、金融服務、零售與不動產等私募股權持有比例較高的產業。根據外媒報導，此次合作承諾資金規模達 15 億美元，顯示資本市場對 AI 企業轉型潛力的高度信心。