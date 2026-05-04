連3年規模最大團！國發經濟雙首長率113家赴美挺SelectUSA 新創奪全球8強

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 16:22

國發會主委葉俊顯與經濟部長龔明鑫於美東時間 5 月 3 日首度共同率團參加美國「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），台灣代表團規模蟬聯全球第一。此次共有 113 家廠商、逾 200 人參與，其中 8 家新創入圍全球 8 強，比例高達 16%。隨著台美貿易額達 2560 億美元，台灣已成為美國第 4 大貿易夥伴，國發會更透過矽谷新創基地與創業綻放計畫，提供超過 3 億元支持金，助力台灣新創深化國際布局。

國發會主委葉俊顯、經濟部部長龔明鑫與數發部次長侯宜秀與37家新創團隊合影。（圖：國發會提供）

國發會與經濟部雙首長領軍共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。台灣經濟近年表現亮眼，半導體及 AI 等產品出口美國連 3 年高度成長，龔明鑫帶領包含電電公會等成員共 113 家廠商、超過 200 人參與，規模蟬聯全球最大團，獲美國商務部次長特別出席重視。

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經濟部表示，台美雙邊貿易數據再創新高，去年貿易額已達 2560 億美元，美國不僅是台灣第 1 大貿易夥伴，台灣更躍升為美國第 4 大貿易夥伴。目前台美之間已建構投資 MOU、貿易協定 ART 及經濟繁榮夥伴對話 EPPD 三大支柱，持續加深經貿緊密關係。

在 SelectUSA Tech 競賽中，台灣新創表現卓越，全球 48 家入圍前 8 強的企業中，台灣就佔了 8 家，比例達 16%，更是連續 3 年入圍家數位居全球之冠，顯示台灣在 AI、半導體、軍工與大健康等領域具備深厚技術實力。

葉俊顯表示，美國是台灣新創團隊聚焦的重點市場，此次代表團中有 7 家團隊入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強。國發會推動的創業綻放計畫提供總額超過 3 億元的創業支持金，透過兩階段培訓與專業輔導優化環境。

此外，為協助鏈結國際，國發會已於 114 年 1 月在美設立 Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地（SV Hub），主動串聯矽谷資金、大鳳凰城半導體生態系及波士頓生醫等資源，現已累計提供逾 200 家次新創服務。