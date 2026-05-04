高公局：今年勞動節假期國道交通量略增 事故較去年同期減少5%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 22:21

今 (2026) 年 3 天勞動節連假已於昨 (3) 日結束，交通部高速公路局今 (4) 日表示，經統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為 109.8 百萬車公里 (mvk)，為平日年平均 (93mvk) 的 1.2 倍，較去 (2025) 年同期平均之 106.5mvk 略增 3%，另國道全線每日平均肇事件數為 112 件，較去 (2025) 年同期平均 (118 件) 減少 5%。

高公局：今年勞動節國道交通量略增3%，事故較去年同期減少5%。(圖:高速公路局提供)

高公局指出，此次連假期間，每日壅塞比例 (每半小時行車時速低於 40 公里之路段與時段占全日路段時段比例) 介於 0.4-2.3%，平均為 1.2%，較去年同期平均 0.9%，略增 0.3%

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另每日平均肇事件數為 112 件，較去年同期均 118 件減少，並在高公局與國道公路警察局攜手合作下，平均約 15.8 分鐘即排除事故，較目標值 (20 分鐘) 縮短 21%，有效降低事故對整體車流影響。

整體而言，高公局指出，本次勞動節連假平均交通量及壅塞比例均較去年度同期 (非連假) 略增，事故則減少 5%，顯見相關疏導措施及行車安全宣導等作為於本次勞動節連假發揮一定成效。