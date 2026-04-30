AI新十大建設「卡關」？葉俊顯揭今年預算311億元 尚有110億元未審
鉅亨網記者張韶雯 台北
國發會主委葉俊顯今（30）日上午於出席立法院經濟委員會會前受訪，闡述台灣推動 AI 新十大建設預計分年編列總計約 1900 億元的長期預算，今年目前預計執行約 311 億元，立法院尚未審完約 110 億元。此項建設計畫的核心由三大支柱構成，其中智慧應用項目將是重點，政府希望透過推動百工百業智慧應用以及 AI 軟體開發，全力支持全民智慧生活圈的願景。
葉俊顯針對 AI 新十大建設的推動進度表示，政府預計投入總額約 1900 億元的預算進行分年編列，雖然目前預算仍待立法院審議完成，但推動腳步並未停歇。葉俊顯強調，台灣在 AI 新十大建設的鋪成過程中，將由台灣最具競爭優勢的強項出發，持續深耕關鍵技術。
葉俊顯指出，計畫中最重要的頂層架構包含三大核心部分，首先是鞏固硬體端的關鍵技術與主權 AI 算力；其次是深化百工百業的智慧應用與軟體開發，優化醫療與內政等公共服務以建立智慧生活圈。最人後透過人才培育與新創獎勵營造產業氛圍，期望利用數位轉型動能帶領台灣實現下階段經濟成長。
在數位基礎建設與公共服務方面，葉俊顯透露政府將持續精進數位基盤建設，推出多項便捷措施，特別是在社福、醫療、內政等五大服務領域進行深化，並計畫大量開發大語言模型。在基礎硬體與運算能力上，政府正持續鋪排主權式 AI 算力建設，葉俊顯預期，在公部門與私部門的共同努力下，明（2027）年台灣在 AI 相關領域將會展現出相當不錯的成績。
人才培育與新創動能亦是此藍圖的關鍵一環。葉俊顯提到，國發會正積極營造台灣的新創業氛圍，昨日剛公佈創業戰放計畫入選的前 100 名名單。他表示，政府希望在建構 AI 新建設的過程中，能迅速帶動新創產業的蓬勃發展，透過人才與新創的結合，為台灣經濟注入新動能。他對此充滿信心，認為透過這一系列完整布局，營造出的產業氛圍將成功帶領台灣走向下一個階段的經濟成長。
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