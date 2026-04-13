鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-13 18:59

總統賴清德今 (13) 日接見「第三屆 IT Matters Awards」獲獎者及評審團，賴清德除了肯定得獎人運用科技改變社會，促進台灣資訊科技發展，也表示政府會持續推動「AI 新十大建設」，協助百工百業導入 AI 工具，建構 AI 生態系，目標在 2040 年前創造超過 15 兆元產值、50 萬個 AI 就業機會。

賴清德：續推「AI新十大建設」 重申2040年前創造超過15兆元產值。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，當前 AI 與數位科技快速改變全球經濟與產業的發展，IT 產業是推動現代數位轉型的關鍵支柱，除了要持續發揮臺灣在半導體與資通訊的優勢，更要把資訊能量轉化為帶動產業升級與社會進步的動能。

‌



因此，政府推動「AI 新十大建設」，並協助百工百業導入 AI 工具，建構完整 AI 生態系，讓台灣邁向全面智慧化的時代。

賴清德表示，他對推動「AI 新十大建設」的願景深具信心，並強調根據瑞士洛桑管理學院 (IMD) 去年公布的「世界數位競爭力調查」，台灣排名全球第 10，「未來整備度」更名列世界第三，期待在如此卓越的成績下，能結合政府與產業界的力量，利用公私協力一起為國家的整體競爭力繼續打拚。