鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 18:35

總統賴清德近日出席「2026 行政院科技顧問會議開幕式」時表示，2026 年是台灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固既有的半導體優勢，更要持續落實「AI 新十大建設」，期勉達成讓不同世代、領域的人都能夠接受 AI，讓 AI 為更多人所用，也創造更多商機與機會。

賴清德表示，台灣以科技立國，科技對國家進步、經濟發展及人民福祉至關重要，因此政府每年皆寬列科技預算，且由行政院院長擔任召集人，召開國家最高層級、也最重要的科技策略諮詢會議，廣徵專家學者寶貴意見，凝聚國家未來科技政策方向，持續厚植台灣科技實力。

賴清德提到，行政院目前正積極推動「AI 新十大建設」，為迎接智慧化時代的來臨，同時也要確保國家在下一世代的競爭優勢，這項計畫至關重要，且有明確發展目標，在 2040 年之前，政府會投入 1,000 億元以上資金，培植 50 萬個人才，創造 15 兆元產值，最終目標是要打造一個智慧生活圈，食衣住行育樂各領域都可看到人工智慧所扮演的角色，希望未來執行過程能夠順利。

賴清德表示，2026 年是臺灣邁向智慧繁榮的關鍵年，不僅要鞏固半導體優勢落實「AI 新十大建設」，並同步推動生技醫療、國防工業等多重引擎，協助中小微企業在轉型中維持競爭力，打造更堅實的護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

此外，在技術突破的同時，也要思考如何建立開放、充滿活力且普惠的 AI 創新生態系，不僅要以資安、隱私與資料治理為基礎，推動可信任、可驗證、可負責任的 AI 應用；更要讓 AI 成為中小微企業升級轉型的引擎，擴大 AI 導入的普及與效率，確保在升級轉型的過程中，不遺落任何一個產業、一家公司或族群。