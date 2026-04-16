鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 18:30

日經 225 指數周四 (16 日) 大漲 2.38%，收於 59518 點，不僅已完全收復戰爭期間跌幅，更再創歷史新高。這一波漲勢主要受惠於市場對中東衝突可能達成協議的樂觀情緒，以及華爾街隔夜創紀錄漲勢的提振，亞洲股市也普遍上漲。

市場樂觀氣氛源於美伊兩國關係出現轉機。媒體報導，華盛頓與德黑蘭正考慮延長為期兩周的停火協議，為和平談判爭取更多時間，儘管目前荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 仍處於雙重封鎖狀態。美國總統川普在採訪中表示，衝突已「非常接近結束」，並稱德黑蘭方面極度渴望達成協議。

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此外，白宮官員透露第二輪談判正在研議中，進一步激發了投資人的風險偏好。

科技與人工智慧 (AI) 相關類股成為此次漲勢的領頭羊。軟銀集團 (SoftBank Group) 上漲 5.1%，鎧俠 (Kioxia Holdings) 與藤倉 (Fujikura) 也分別有 4% 以上的漲幅。

在個別股方面，TDK 表現最為亮眼，漲幅達 13.38%，趨勢科技 (Trend Micro) 則上漲 10.84%。此外，大金工業 (Daikin Industries) 股價飆升逾 9.1%，主因是激進投資人艾略特管理公司 (Elliott Investment Management) 披露持有股權，並要求公司推動改革以提升股東價值。

在日股帶動下，亞洲主要市場普遍走強。南韓綜合指數 (Kospi) 上漲 2.21%，中國滬深 300 指數與香港恒生指數也受中國第一季 GDP 優於預期的成長 5% 成績帶動，而紛紛收高。