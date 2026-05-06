鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-06 18:25

台積電今 (6) 日雖然收平盤，不過在其他電子權值股挺身而出下，終場漲 369.56 點或 0.91%，收 41138.85 點，再度刷新收盤新高，成交量 1.45 兆元。外資今天大買 751.05 億元，創下外資買超金額第四大，其中，大舉敲進鴻海超過 10 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，土洋聯手買超，外資買超 751.05 億元，投信買超 17.8 億元，自營商則獨站賣方，賣超 96.11 億元，三大法人合計買超 672.75 億元。

‌



外資今天最青睞公布最強 4 月營收的鴻海，大舉敲進鴻海 10 萬張，也同步加碼群創 7.8 萬張，台新新光金 5.4 萬張，聯電 4.7 萬張，凱基金 4 萬張，華邦電 3.2 萬張，光寶科 3.1 萬張，第一金 2.6 萬張，緯創 2.5 萬張，中信金 2.2 萬張。

外資今天瞄準多檔主動式 ETF 進行減碼，賣超 00981A 主動統一台股增長 10.9 萬張，00400A 主動國泰動能高息 2.6 萬張，00992A 主動群益科技創新 2.6 萬張，00991A 主動復華未來 50 1.7 萬張，00988A 主動統一全球創新 1.3 萬張，00982A 主動群益台灣強棒 1.3 萬張，00999A 主動野村台灣高息 1.2 萬張。

外資賣超個股方面，減碼華通 2.4 萬張，力積電 1.5 萬張，京元電子 1.5 萬張，長榮航 1.4 萬張，臺企銀 8584 張，華航 7497 張，富采 7303 張，中鋼 5519 張，GIS-KY 4647 張，華泰 4629 張。

投信今天偏愛記憶體族群，買超旺宏 7446 張，南亞科 5844 張，華邦電 2786 張。另外，也同步敲進聯電 3740 張，禾申堂 3574 張，台積電 1935 張，鴻海 1761 張，聯鈞 1241 張，日月光 1171 張，國巨 * 1079 張。