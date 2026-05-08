〈台股開盤〉連續創高後 4萬2關前整軍換將 電子權值股暫歇換生技、IPC衝鋒

美股四大指數盡墨，晶片股紛紛熄火，而台股本周連 4 日創高後，今 (8) 日回檔修正，早盤以 41886.03 開低，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 41691.58 點，不過盤中在聯發科大漲下，帶動大盤翻紅，再度站回 42000 點，漲至 42038.60 點，預估成交量 1.19 兆元。