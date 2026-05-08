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〈台股開盤〉連續創高後 4萬2關前整軍換將 電子權值股暫歇換生技、IPC衝鋒

鉅亨網記者劉玟妤 台北

美股四大指數盡墨，晶片股紛紛熄火，而台股本周連 4 日創高後，今 (8) 日回檔修正，早盤以 41886.03 開低，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 41691.58 點，不過盤中在聯發科大漲下，帶動大盤翻紅，再度站回 42000 點，漲至 42038.60 點，預估成交量 1.19 兆元。 

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〈台股開盤〉連續創高後 4萬2關前整軍換將 電子權值股暫歇換生技、IPC衝鋒。(圖：shutterstock)

台股市值排名前十大電子權值股早盤幾乎全數下跌，除了遭到處置的聯發科 (2454-TW) 大漲逾半根停板外，台積電 (2330-TW) 以 2300 元開低，小跌 0.43%，廣達 (2382-TW) 也小跌，台達電 (2308-TW) 、鴻海及日月光 (3711-TW) 均有 1 至 2% 的跌幅。


資金今天輪動至生技類股，中化生 (1762-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 亮燈漲停，藥華藥 (6446-TW) 漲逾半根停板，保瑞 (6472-TW) 漲逾 4%，美時 (1795-TW)、泰宗 (4169-TW)、康霈 *(6919-TW) 漲逾 2%。 

IPC 族群今天成為盤面亮點，振華電 (8114-TW) 亮燈漲停，研華 (2395-TW) 漲逾半根停板，飛捷 (6206-TW) 漲逾 4%，樺漢 (6414-TW)、艾訊 (3088-TW) 漲逾 2%。 

板卡族群今天表現亮眼，華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW) 漲逾 3%，承啟 (2475-TW) 漲逾 2%，微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 漲逾 1%。 

網通類股今天漲跌互現，正文 (4906-TW) 亮燈漲停，中磊 (5388-TW) 漲逾半根停板，啟碁 (6285-TW) 漲逾 3%，兆赫 (2485-TW)、智易 (3596-TW) 漲逾 2%。智邦 (2345-TW) 則跌逾半根停板。 

美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌 313.62 點或 0.63%，收 49596.97 點；那斯達克指數下跌 32.75 點或 0.13%，收 2586.20 點；S&P 500 指數下跌 28.01 點或 0.38%，收 7337.11 點；費城半導體指數下跌 311.76 點或 2.72%，收 11160.99 點。 


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費城半導體11160.99-2.72%
S&P 5007337.11-0.38%
NASDAQ25806.20-0.13%
道瓊指數49596.97-0.63%
康霈*101.5+0.50%
廣達338.5-1.60%
台達電2205-3.29%
日月光投控521-3.52%
鴻海249-1.78%
聯發科3610+5.56%
中化生38.75+9.93%
光麗-KY20.55+5.93%
藥華藥720+9.26%
保瑞416.5+0.60%
美時236+1.29%
振樺電198.5+9.97%
泰宗159+3.92%
研華476.5+7.32%
飛捷120+2.56%
樺漢348-1.00%
艾訊123.5-0.40%
華碩654+2.35%
技嘉312+0.97%
微星100.5-0.50%
華擎245-0.61%
正文41.8+8.01%
中磊84.5+5.23%
啟碁248-3.13%
兆赫68.5+1.18%
智易177.5+5.97%
台積電2300-0.43%
智邦2305-9.96%

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