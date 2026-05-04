鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 09:00

全球 AI 算力浪潮席捲資本市場之際，一座中國城市正以驚人速度完成產業、資本與房市的三重逆襲，這便是素有「中國最強地級市」之稱的蘇州。

比下杭州！無證交所卻擁多個大牛股 蘇州靠AI硬科技市值衝上3.8兆人民幣 房市也被當旺(圖:shutterstock)

目前，中國 A 股市場最炙手可熱的 AI 硬科技龍頭企業，絕大部分都集中在這座江南古城，顯示蘇州已悄然蛻變為中國 AI 硬科技產業的核心聚落。

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不同於過去外界對蘇州園林古鎮與江南水鄉的印象，如今的蘇州在資本市場的表現極為亮眼。

在光模組等 AI 核心賽道上，蘇州獨佔多家龍頭企業，並搭配滬電股份、長光華芯、東山精密、亨通光電等一眾硬核科技企業，組成一支實力雄厚的「蘇州 AI 軍團」。

過去一年，中際旭創全年漲幅超過 10 倍，穩坐全球光模組龍頭寶座；永鼎股份漲幅逾 6 倍，長光華芯漲幅超 5 倍，天孚通信漲幅超 4 倍。進入 2026 年，行情持續發酵，蘇州已有 8 家 AI 關聯企業股價實現翻倍，資本熱度居高不下。

伴隨個股估值飆升，蘇州的市值版圖實現跨越式擴容。短短一年，蘇州已擁有 5 家千億市值硬核科技企業，重量級公司合計總市值約 2 兆元人民幣。

去年上半年，蘇州千億市值上市公司數量掛蛋，這種量級的飛躍令人震驚。

放眼中國城市 A 股上市公司市值排名，蘇州以人民幣 3.8 兆元的總市值穩居中國第四，僅次於北京、深圳與上海，甚至力壓杭州、廣州、成都等新一線城市，更是中國唯一沒有證券交易所卻能躋身市值前四的城市。

更具標誌性的變化是，蘇州上市公司總市值已正式反超杭州。過去多年，蘇州被視為「世界工廠」，依賴外資代工與傳統製造業，如今蘇州擁有的上市企業主力已徹底迭代為光通信、半導體、AI 算力硬體與高端精密製造，而杭州過往倚仗的互聯網流量紅利逐步消退，產業增長動能放緩。

這種產業紅利的外溢效應，也直接反映在房市上。今年 3 月以來，蘇州新屋與中古屋成交量持續攀升，告別長期橫盤低迷，其中作為硬科技核心承載地的蘇州工業園區，回暖勢頭最為迅猛。

得益於 AI 及高端製造產業的集聚效應，大量高收入科創人才扎根置業，剛需與改善型需求集中釋放，帶動區域房價穩步上行。

數據顯示，今年 2 月蘇州中古屋過戶均價大幅走高，主要推手正是工業園區高價新屋的集中成交。