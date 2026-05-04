鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 14:00

高盛集團 (GS-US) 上月發布最新研報罕見對中國房市釋出強烈樂觀信號，看好上海與深圳房市年底率先觸底，且兩地房價自 2025 年底至 2028 年底期間，累計漲幅有望達到 15%。但該投行半年前才預測「深度調整」，轉向速度之快令人咋舌。

高盛認為，支撐滬深房市領漲的依據主要有四點：一是兩地高新產業聚集，人才流入強勁，且住房庫存可控、房貸利率處歷史低位；二是參照香港房市已率先復甦的路徑，滬深有望複製走勢；三是「滬七條」等穩市政策密集落地，直接刺激購買需求；四是土地供應收縮，深耕當地的國企開發商利潤率改善，房價上漲將觸發顯著估值重估。

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然而，高盛去年 12 月才預警未來兩年中國房價恐深度回檔 10% 至 30%，不到半年便從「看空」轉為「看多」，預測準確性備受挑戰，甚至有輿論懷疑此舉是為了配合推薦相關地產股。

此外，有專家認為，高盛引用人口、產業等長期因素去精準預測「2026 年底觸底」缺乏科學性，且目前居民收入預期尚未修復，六大國有銀行房貸餘額仍負成長，市場體感與報告結論存在明顯溫差。

儘管 3 月上海中古屋成交量創近 5 年新高、深圳季增率大漲，樂觀派視其為回暖訊號，但懷疑派則解讀為春節積壓需求釋放與限購鬆綁的短期效應，持續性有待觀察。

市場普遍共識在於，即便房市築底，未來將不再是普漲行情，而是走向極度分化，核心區優質資產可能上漲，但遠郊及「老破小」恐將繼續橫盤整理，甚至下跌。高盛報告僅鎖定滬深兩地，也暗示高盛並不認為復甦將是全國性的。