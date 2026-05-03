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巴菲特承認對投資環境不滿、部署現金難！稱「這時候」才是好時機

鉅亨網編譯莊閔棻

隨著波克夏 (BRK.A-USBRK.B-US) 因現金儲備持續膨脹，創下歷史新高引發關注，股神巴菲特（Warren Buffett）日前接受《CNBC》專訪時坦承，在當前投資環境下，要替波克夏部署龐大現金部位，並非易事，並承認自己對當前的投資環境感到不滿。

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巴菲特承認對投資環境不滿、部署現金難。(圖：Shutterstock)

根據報導，隨著波克夏現金儲備持續攀升至歷史新高，巴菲特明確表示：「就為波克夏部署資金而言，目前的市場環境並不理想。」


他也指出，資金部署上的猶豫，部分原因在於市場價格過高。

不過，巴菲特強調，波克夏擁有「正確的管理團隊」，且懂得「挑選出手時機」。他解釋，集團在外界看來似乎「按兵不動」的階段，其實內部相當積極活躍。

當被問到何時會是適合投資的時機時，巴菲特表示，那會是在「沒有人願意接電話」的時候，暗示真正好的投資時機，通常出現在市場最恐慌、最悲觀的時候。

波克夏於週六（2 日）公布 2026 年第一季現金及約當現金儲備躍升至 3,970 億美元，刷新歷史紀錄。


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