巴菲特承認對投資環境不滿、部署現金難！稱「這時候」才是好時機

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 10:20

巴菲特承認對投資環境不滿、部署現金難。(圖：Shutterstock)

根據報導，隨著波克夏現金儲備持續攀升至歷史新高，巴菲特明確表示：「就為波克夏部署資金而言，目前的市場環境並不理想。」

‌



他也指出，資金部署上的猶豫，部分原因在於市場價格過高。

不過，巴菲特強調，波克夏擁有「正確的管理團隊」，且懂得「挑選出手時機」。他解釋，集團在外界看來似乎「按兵不動」的階段，其實內部相當積極活躍。

當被問到何時會是適合投資的時機時，巴菲特表示，那會是在「沒有人願意接電話」的時候，暗示真正好的投資時機，通常出現在市場最恐慌、最悲觀的時候。