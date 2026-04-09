鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 06:30

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周四 (10 日) 在接受英國媒體訪問時表示，對美國總統川普與俄羅斯總統普丁的行動導致英國能源價格劇烈波動感到「受夠了」，直言全球地緣政治衝突正直接衝擊英國家庭與企業的能源支出。

施凱爾在 ITV 新聞節目訪談中指出，英國民眾與企業的能源帳單隨國際局勢起伏不定，「因為普丁或川普在世界各地的行動」，導致價格忽高忽低，讓民生與商業運作承受壓力。他的發言正值國際油價在美國與以色列對伊朗衝突期間大幅上漲後，因兩週脆弱停火而出現震盪之際。

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自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，戰爭已造成數十萬人死亡，並對全球經濟與能源市場帶來長期衝擊。能源價格波動亦成為歐洲各國政府面臨的重要政治與經濟挑戰。

針對施凱爾的批評，白宮發言人回應表示，許多國際領袖長期談論伊朗威脅卻未採取行動，而川普已採取「勇敢措施」，確保伊朗無法擁有核武，並稱相關談判已接近達成長期和平協議。

此外，施凱爾也批評以色列在停火期間對發動致命攻擊「是錯誤的」，相關行動亦引發伊朗指控美國違反停火協議，進一步加劇區域緊張局勢。