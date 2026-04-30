鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 19:30

英國央行周四 (30 日) 召開利率決策會議，儘管中東戰火推升能源價格，引發全球通膨加劇的擔憂，貨幣政策委員會 (MPC) 最終仍決定維持基準利率在 3.75% 不變，符合市場先前的預期。

能源危機陰影籠罩 英國央行維持基準利率於3.75%不變(圖:shutterstock)

在 9 名委員會成員中，投票結果呈現 8 比 1 的局面。首席經濟學家休 · 皮爾 (Huw Pill) 是唯一的反對者，他投票支持將利率提高至 4%。皮爾認為，「及時且適度」地提高利率，有助於減輕能源衝擊對英國通膨帶來的風險。

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相較之下，其他較為鷹派的成員如 Catherine Mann 與 Clare Lombardelli 則選擇持觀望態度，認為目前的利率水準已具備足夠的限制性，應待更多證據顯示能源價格對經濟的傳導影響後再行決策。

英國央行面臨的壓力日益增加，主因是美以對伊朗的戰爭導致荷姆茲海峽實質關閉，全球能源成本飆升，國際油價已突破每桶 100 美元 (部分數據顯示甚至超過 126 美元)。這已導致英國 3 月份的通膨率從 2 月份的 3% 上升至 3.3%，明顯偏離了央行 2% 的長期目標。此外，數據顯示英國服務業在 3 月至 4 月間承受了自 1996 年以來最大的成本漲幅。

英國央行在聲明中坦承，貨幣政策無法直接影響全球能源價格，但其職責是確保經濟調整過程能以「永續」的方式達成 2% 的通膨目標。委員會強調將密切監控中東局勢，並特別警惕高能源價格若長期持續，可能透過薪資與定價產生的「二輪效應」(second-round effects)，進而加劇國內通膨壓力。

對工黨政府而言，維持利率不變的決定在下周地方選舉前提供了一定程度的政治喘息空間。財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 此前曾稱讚降息是幫助民眾應對生活成本危機的最佳方式。

雖然英國在能源衝擊前表現出經濟韌性 (GDP 增長 0.5%，失業率降至 4.9%)，但目前的不確定性已讓金融市場預期央行今年內仍可能為了抗擊通膨而進行至少兩次升息。