鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-02 11:00

美國國防部擴大人工智慧布局，攜手多家科技巨頭打造軍事 AI 體系。根據美國國防部週五 (1 日) 公布的消息，已與七家全球領先科技公司達成合作協議，將人工智慧導入機密網路，強化戰場決策與資料整合能力，目標是將美軍轉型為「AI 優先作戰部隊」。

美國防部與輝達等7家公司簽AI協議 誰被排除在外？ (圖：shutterstock)

此次入選的 AI 供應商包括輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google、SpaceX、OpenAI，以及亞馬遜 (AMZN-US) 雲端部門 Amazon Web Services，另有 AI 新創 Reflection 也列入合作名單。

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國防部表示，這些合作將用於「簡化資料整合、提升戰場情勢理解，並強化作戰人員在複雜環境下的決策能力」。

值得注意的是，Meta 與 Anthropic 未入選此名單同樣引發市場關注，

在科技七巨頭中，Meta (META-US) 並未被納入此次國防部 AI 供應鏈，成為主要缺席者之一。

此外，人工智慧公司 Anthropic 也未與競爭對手 OpenAI 一同入列。

Anthropic 一直與五角大廈就軍方使用其人工智慧工具的監管規定存在爭議。