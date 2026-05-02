鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-02 12:30

《Investopedia》周六 (2 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周四警告，記憶體供應吃緊帶來的逆風正持續加劇，而且影響不僅限於上半年。他在財報電話會議上表示，「在 6 月當季之後，我們認為記憶體成本將對公司業務產生越來越大的影響。」

蘋果警告記憶體短缺惡化，專家估高階iPhone將漲價(圖：Shutterstock)

這可能衝擊公司獲利：蘋果預估 6 月當季毛利率將落在 47.5% 至 48.5%，低於前一季超過 49% 的水準。

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隨著 AI 資料中心需求激增，過去一年記憶體價格大幅上漲。這波通膨壓力預計最終將反映在消費性電子產品售價上。

蘋果周四公布營收與獲利均優於預期，但也指出記憶體短缺已開始壓縮利潤。產品毛利率下滑 2 個百分點至 38.7%，財務長 Kevan Parekh 表示，主因在於季節性規模效益下降與記憶體成本上升。整體公司毛利率仍有所擴張，但主要受惠於服務業務，該部門毛利率超過 76%。

快閃記憶體供應商 Sandisk(SNDK-US) 周四公布單季營收達 59.5 億美元，年增 251%，遠高於年初預估。資料中心業務營收較前一季成長 233%，毛利率也由 51% 大幅提升至逾 78%。

資料中心熱潮帶來龐大需求，正重塑整個記憶體產業。Sandisk 執行長 David Goeckeler 表示，公司已與五家客戶簽訂多年期供應協議，以確保穩定的記憶體供應，「我們認為這標誌著公司業務的根本性轉變。」

庫克表示，蘋果將「評估多種選項」以因應記憶體價格飆升，包括與 Sandisk、美光及三星簽訂多年期合約。Goeckeler 也透露，Sandisk 正與包括 PC 與智慧手機製造商等部分「邊緣客戶」洽談類似合作。

最終，成本壓力可能轉嫁至消費者。美銀分析師周五在報告中指出，「我們預期蘋果今年秋季推出的新一代高階 iPhone(摺疊機、Pro Max 與 Pro) 將提高平均售價。」

分析師認為，iPhone 需求對價格相對不敏感，即使上調 100 美元，也不會明顯影響需求，但可吸收大部分來自記憶體的成本壓力。