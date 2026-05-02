鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-02 10:01

隨著富邦金控於 4 月 30 日壓軸公告股利政策，全台 13 家金控公司的 2026 年股利已全數揭曉。受惠於去年亮眼的獲利表現，今年 13 家金控預計發放的現金股息總額高達 3422 億元，刷新歷史新高紀錄，顯見金融業 2025 年獲利動能強勁、且依舊回饋股東大方。

13家金控股利全揭曉！2026股息總額3422億元創高 這9家現金殖利率衝破4%。(圖：shutterstock)

進一步比較 13 家金控現金殖利率，以 4 月 30 日收盤價估算，共有 9 家金控的殖利率突破 4%。其中，中信金 (2891-TW) 以 4.78% 奪下冠軍，緊隨其後的是富邦金 (2881-TW) 的 4.72% 及凱基金 (2883-TW) 的 4.65%。

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多家金控也刷新自家紀錄，中信金董事會通過配發現金股利 2.5 元，創下歷史新高；元大金、永豐金總股利皆寫下史上新高；富邦金、玉山金、第一金今年均採取「全現金」政策，終結了多年配發股票股利的慣例；凱基金去年短暫恢復配股，今年又回復到全現金股利，榮登「一元金」。

雖然今年配股金控家數變少，讓存股族小失望，不過，元大金大方配股 0.4 元、合庫金 0.25 元與永豐金 0.2 元，仍保有較高比例的股票股利。

整體來看，中信金、富邦金、國泰金三家合計撥發股息近 1600 億元，是支撐市場流動性的重要支柱。