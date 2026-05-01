〈房產〉台北市最貴菜園地產頻有交易 再傳逾9.2億元天價成交案

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-01 11:21

台北市地價首屈一指的信義區「台北 101」周邊，近期交易頻頻，依實價登錄數據，有「最貴菜園」之稱的信義區信義五小段土地，在 3 月底以總價逾 9.2 億元成交，換算土地單價高達 980 萬元，追平目前信義區土地單價天花板紀錄。

台北市最貴菜園地產頻有交易 再傳逾9.2億元天價成交案。(圖：鉅亨網資料照)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該土地位處北市最精華商業地段。因此寸土寸金，近期適逢業者整合腳步頻頻，未來周邊土地單價有望再登高。

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根據實價，台北市信義段五小段 39-17 地號總坪數約 94.2 坪，3 月時以總價 9 億 2267 萬元成交，換算土地單價達 980 萬元，與去年底成交的隔壁土地信義段五小段 39-7 地號，同樣坐穩信義區土地單價最高寶座。賴志昶認為，此一土地過去曾為菜園、停車場以及球場，由於位處信義計畫區最核心地帶，緊鄰「台北 101」與捷運站，因此有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」等稱號。

地產業界人士指出，在這筆陸續成交過後，已對周邊行情產生定錨作用，加上附近素地稀缺、整合困難，研判未來最貴菜園如再有成交紀錄，有望刷新土地新天價。

另觀察實價登錄，該地周邊近期交易頻頻，如信義段五小段 39-9 地號 1 月即出現 2 筆持分土地交易，但備註為關係人特殊交易；另於去年底則有 39-7 地號土地交易，該案土地坪數約 57.7 坪，以總價 5 億 6550 萬元成交，換算單價約近 980 萬元。賴志昶認為，最貴菜園街廓占地廣闊，所有權也複雜，加上位處精華地段，土地單價之高有目共賭，導致整合難度難上加難，近期適逢業者頻頻出手，無論該案做為高級商辦或商業設施等用途，皆有望讓周邊機能性更顯精華。

台北市最貴菜園的整體街廓占地超過 2500 坪，土地所有權相當複雜，又由於地處全台最精華地段，土地寸土寸金，更增添開發商整合難度，致使黃金地段土地僅能淪為菜園、球場與停車場等用途。