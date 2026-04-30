鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-30 13:08

市調機構統計北台灣 2026 年房市 520 檔期新成屋、預售屋預估推案量為 1610.7 億元，爲近 4 年來同期新低，年減 9.3%，此一房市銷售檔期推案止額年減達 9.3%；今年 520 檔期的市場焦點在昌益建設及及欣陸 (3715-TW) 旗下大陸建設在竹北及竹東各推百億元大案登場。使新竹推 量達 497 億元年增 3.53 倍。

北台灣520檔期推案量低迷創4年新低，唯新竹逆勢登場2大案成亮點。(鉅亨網記者張欽發攝)

2026 年台房市灣 520 檔期北台灣的新竹地區逆勢量增，比起去年增 387.4 億元，來到 497 億元，大拜竹北市、竹東鎮出現大陸與昌益建設逾 100 億元的指標案所賜，昌益建設還在竹北市另推總銷約 80 億元案，均拉抬起新竹供給量，相較去年此檔期各個新案量分別都在 20 億元以下，落差甚鉅。

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北台灣其餘地帶則維持景氣不振下的低氣壓表現，二線城市基隆、宜蘭地區沒有傳出新案有意登場，相比去年同期大減。北北桃以首都減幅最多，約推 171.5 億元，較去年減 109.8 億元，年減幅接近四成，與去年 520 檔期同樣都沒有 100 億元大案，且今年各案都低於 40 億元，個案數也少，12 個行政區只有大同、中正、內湖、文山、萬華、信義 6 個行政區推新案，台北市高房價的銷售節奏本難求快，現況更為遲緩，建商以去化舊案為先，使這一年多的台北市推案不見高潮。

新北市總推案量 636 億元，年減 31.6%，雖有皇翔 (2545-TW) 與愛山林 (2540-TW) 在板橋區、泰山區推出逾 100 億元大案。

投資買盤重鎮的桃園市無法脫逃泥淖，520 檔推案量為 306.2 億元，較去年減少 25.6%，與去年檔期一樣沒有大案，推案個數更銳減數倍，13 個行政區中僅中壢、桃園、蘆竹、觀音見新案身影，稀落窘境不言可喻。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，回顧近年台灣房市檔期， 2020 年的史上大降息，與 2019、2024 年的台股大幅走熱，案量可突破 2000 億元大關；反之，2021 年的房地合一稅 2.0 與預售屋實價揭露、2022 年央行連續升息、2023 年平均地權條例修法上路，和這兩年大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾，建商推案明顯保守以對。