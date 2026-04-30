鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-30 11:07

歷年進入第二季後的房市交易量能可見回升，但目前的台灣房市並未見到明顯榮景，中信房屋總經理張世宗今 (30) 日指出，由今年 4 月的中信內部成交數據來看，當前市場買氣卻仍未見明顯回溫，推估造成這種狀況的主要原因在於股市熱潮持續燃燒，台股加權指數一度觸及 4 萬點大關，吸引大量資金持續湧入股市，對房地產市場形成排擠效應。

面對未來的全台房市市況發展，住商機構指出，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第二季後才會明朗。

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中信房屋統計內部成交件數，4 月全台交易量相較於上月持平，較去年同期减少約 4.3%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月减 3.5%、年减 3.8%；新北市月减 1.5%、年減 1%；桃園市月增 5.4%、年增 4.3%；台中市月增 6.7%、年減 5.3%；台南市月增 9.7%、年增 3.3%；高雄市月減 2%、年減 2.7%。

張世宗指出，通常進入第二季後，房市交易量可望逐步回升，但在「全民瘋股票」的投資氛圍下，加上現行房市信用管制僅針對第二戶貸款成數由 5 成小幅放寬至 6 成，鬆綁力道有限，且銀行端的申貸條件依然嚴格，房貸資金取得難度偏高，進一步抑制了購屋民眾的進場意願，導致整體房市交易動能相對疲弱。

張世宗表示，雖然短期內資金面受到股市拉扯，但不動產具備抗通膨、保值、穩定收租等優勢，在國際政經局勢動盪、全球通膨壓力未減的環境下，房地產依然是資產配置中相當重要的環節。建議投資人應依據自身財務條件與風險承受能力，靈活調整股市與房市的配置比例，透過多元化布局分散風險，以提升整體資產的穩健度與抵禦市場波動的能力。

針對當前市況，張世宗表示，部分急於回籠資金或有其他財務規劃的屋主，在房價上會比較有讓利空間，對於有自住需求的購屋者而言，現在反而是「多看、多比較、大膽議價」的最佳時機。

而連鎖房仲業者住商機構統計，旗下加盟店 4 月成交件數後發現，在股市表現搶眼，加上央行三月理監事會微放寬後，房市似乎有些許回溫，比起 3 月交易增加 7.6%，也比去年增加 11.6%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，經過兩年多的房市管制，央行首次釋放友善訊號，房市傳來佳音，但由於各方認為短期內房市漲幅不如股市，也讓資金不容易回歸房地產。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年增 31.5%，新北年增 18.2%，桃園年增 0.7%，台中年增 17.1%，台南年減 3.6%，高雄年增 5.1%，全台年增 11.6%。而與上月相比，北市月增 18.1%，新北月增 0.6%，桃園月減 2.1%，台中月增 7.0%，台南月增 10.3%，高雄月增 4.3%，全台月增 7.6%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第二季後才會明朗。