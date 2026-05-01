鉅亨新聞中心 2026-05-01 09:00

隨北士科（北投士林科技園區）房價跳漲，帶動強勁的外溢購屋需求，具備地緣優勢的三重區成為科技族群置產的首選標的，尤其鄰近二重疏洪道重劃區、具備公園景觀優勢的建案，在單價僅約北士科一半的優勢下，吸引大量年約 30 歲的高收入科技菁英進場買房，以三重指標預售案「公園 YOYO」為例，不僅佔據地段優勢，更憑藉多項德國進口高規建材與細膩的結構規劃，在區域市場中脫穎而出。

北士科價差誘因強烈 磁吸科技新貴跨區置產

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實價登錄指出，北士科一帶新案單價已站穩 120 萬元至 140 萬元，高昂房價促使置產族向外尋覓更具 CP 值的區塊，三重區憑藉多條橋樑直通台北市的核心區位，成為這波外溢買盤的受益區。

市場分析，三重近 2 年成交量在雙北名列前茅，主因就在於北士科買客跨區推擠，對於科技業新貴而言，原本在北士科僅能負擔小坪數的預算，在三重區「公園 YOYO」一帶能換取更寬敞的空間，並享有大台北都會公園及二重公園形成雙公園的無限綠意景觀。

嚴選德國專利防霾降噪建材 解決都會居住痛點

「公園 YOYO」深知科技菁英對生活品質的高度要求，在建材配置上展現強大誠意。全案標配德國原裝進口 Green-Web 防霾透氣紗窗，透過專利奈米靜電材質阻隔微小浮塵，對 PM2.5 的阻隔率高達 99.2%。

為了消除都會居住最困擾的噪音問題，更選用德國太格百年品牌 Kronotex 降噪木地板，能有效阻絕 17 分貝以上的樓層噪音，讓居住品質達到安靜、健康的雙重標竿。

圖說：「公園 YOYO」憑藉高標建材吸引科技人置產 (此為樣品屋規劃空間)

強化抗震電梯與三道淨水規劃 結構品質精準把關

在硬體結構與機電安全上，本案同樣採取高標準管理，電梯配置日本專利永大電梯，搭載地震感知器，感應主震後會強制讓運轉中的電梯就近停靠，避免住戶受困發生二次災害，針對住戶重視的水質安全，建商規劃三道式淨水系統：包含社區端 Honeywell 精密過濾、長庚活水系統，以及家戶端的櫻花淨水設備，層層把關生活用水。

此外，「公園 YOYO」基地面積約 821.52 坪，規劃地上 15 層、地下 5 層，共 207 戶住家與 3 戶店面，建築結構採用 RC 結構搭配 SA 級續接器且與台北 101 相同等級，並落實嚴謹的鋼筋綁紮程序，確保結構強度與耐久性。

現場銷售專案經理觀察，近來不少高資產客群的資產分配也呈現特定趨勢，部分家長選擇利用每年 244 萬元的贈與稅免稅額度協助子女購屋，或將原本配置於股市的盈餘轉向具有穩定性的房產標的進行置產，藉此達到資產保值與稅務規劃之目的，在總價 2000 萬元左右的預算帶中，該案已成為追求高品質生活與資產配置的首選。