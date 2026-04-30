〈房產〉永慶房屋4月全台交易量年月雙增 台中年增30%最亮眼
鉅亨網記者張欽發 台北
在自住買氣回穩下，永慶房屋統計 2026 年 4 月全台門市交易量較 3 月成長 1%，較去年同期成長 17%。根據永慶房產集團統計：與去年 4 月相比，全七大都會區全數量增，其中並以台中的年成長 30% 最爲亮眼。
永慶房屋指出，受惠於 AI 相關產業需求強勁、出口暢旺，全台經濟持續復甦，主計總處、央行、台經院預估 2026 年台灣經濟成長率均在 7% 以上，景氣維持成長動能，加上中東戰事衝擊鈍化，以及第七波選擇性信用管制持續的交互作用下，4 月全台門市交易量以台北年增 10%，新北量增 12%，桃園年增 15%，新竹縣市成長 28%，台中量增 30%，台南年增 26%，高雄量增 8%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說，回顧 2025 年 4 月，當時受川普宣布實施全球對等關稅政策影響，全球貿易緊張升溫，市場對經濟前景轉趨保守，金融市場劇烈震盪，恐慌情緒迅速蔓延，購屋族普遍採取觀望態度，導致房市交易量明顯萎縮；反觀今年，隨著中東局勢持續發展，戰事有走向長期化的趨勢，通膨隱憂再度浮現。在資產保值與抗通膨考量下，自住買盤購屋意願提升，帶動整體買氣緩步回升，讓 4 月交易量較去年同期量增 17%。
永慶房屋指出，4 月的門市交易量與 3 月相比，七大都會區增減互見，台北月增 2%，新北成長 6%，桃園略減 2%，新竹縣市月增 8%，台中微減 1%，台南與高雄分別量縮 2% 與 3%。
陳金萍表示，3 月在中東戰事升溫的影響下，股、匯市劇烈震盪，國際能源價格波動加劇，市場對全球經濟前景轉趨保守，恐慌情緒一度升高，部分購屋族延後決策，市場觀望氣氛轉濃，使交易動能受到一定程度壓抑。然而進入 4 月後，隨著市場逐步消化戰事衝擊，對於民眾購屋信心影響出現鈍化現象，恐慌反應沒有再擴大，觀望的自住買盤開始回流，帶動 4 月交易量較 3 月呈現小幅回升。
陳金萍表示，台灣央行在第一季理監事會議釋出部分正向訊號，除了維持利率不變外，也將第二戶房貸成數由 5 成放寬至 6 成，政策微調有助市場回歸正常交易節奏，雖無法帶動房市全面回溫，不過對購屋信心仍形成一定支撐，市場仍以自住買盤為主力，市場回歸正常供需，若屋主願意適度降價，使買賣雙方價格認知差距逐步縮小。就能增加成交機會。
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