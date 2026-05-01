財報＋AI雙引擎 科技股4月狂飆 那指單月漲逾15% 創疫情以來最佳表現

鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 08:00

美國科技股在 4 月強勢反彈，寫下自 2020 年新冠疫情初期以來最佳單月表現。以科技股為主的納斯達克綜合指數 4 月大漲 15.29%，創 2020 年 4 月以來最大單月漲幅，也扭轉 2026 年初以來的疲弱走勢。

（圖：REUTERS/TPG）

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Meta(META-US)雖在公布擴大資本支出後單日重挫約 9%，但整體 4 月仍上漲近 7%。亞馬遜 (AMZN-US) 股價月漲 27%，博通 (AVGO-US) 上漲 35%，而高通 (QCOM-US) 更在 4 月大漲近 40%，並創下近一年來最佳單日表現。

半導體族群表現尤為突出，反映 AI 資料中心需求持續升溫。美光科技 (MU-US) 與超微 (AMD-US) 分別在 4 月飆升 53% 與 74%。輝達 (NVDA-US) 上漲約 14%，創去年 6 月以來最佳單月表現。英特爾 (INTC-US) 股價更在 4 月翻倍，寫下公司成立 55 年以來最大單月漲幅。

市場分析指出，AI 基礎建設與雲端需求的持續擴張，是本輪科技股上漲的核心動能。隨著大型科技企業加大資本支出，資料中心建設帶動晶片與硬體需求全面升溫，推升整體產業鏈表現。

此次反彈亦被視為科技股的重要轉折點。2026 年初，市場一度擔憂 AI 技術將衝擊既有軟體商業模式，導致科技股承壓，特別是軟體類股表現疲弱。然而隨著財報顯示 AI 投資開始轉化為實際營收與雲端成長，市場情緒顯著改善。

年初至今，納斯達克綜合指數累計上漲約 7%，而幾乎所有漲幅均集中在 4 月。該指數在 3 月底仍下跌約 7%，顯示本月反彈力度之強。