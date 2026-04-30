〈美股盤後〉標普首度站上7200點關卡 同那指寫新猷 創2020年以來最佳單月表現

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-01 05:51

美股主指週四 (30 日) 氣勢如虹，在 AI 投資熱潮與科技巨頭財報帶動下，主要指數同步改寫紀錄，並寫下自 2020 年以來最佳單月表現。

標普那指齊寫新猷 創2020年以來最佳單月表現 (圖：REUTERS/TPG)

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四月份來看，標普單月大漲近 10%，那指月漲幅同步飆高約 15%，創 2020 年疫情後以來最狂單月走勢。

美股四月反彈顯著，主要來自三月因中東衝突引發的跌勢修復。美國、伊朗、以色列與黎巴嫩之間延長停火，加上美國總統川普多次強調戰事有望結束，提振市場信心。

同時，推動市場上行的核心動能來自 AI 概念股。四大科技巨頭最新財報顯示，AI 相關資本支出持續擴大，全年合計規模上看 7,250 億美元，顯示企業對 AI 基礎建設的投資熱度未見降溫。

最新經濟數據亦支撐市場信心。3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.7%、年增 3.5%；核心 PCE 月增 0.3%、年增 3.2%。

勞動市場方面，截至 4 月 25 日當週，初領失業救濟金人數降至 18.9 萬人，低於市場預期，顯示就業市場仍具韌性。

國際油價在盤中大幅上漲後回落。報導指出，川普將聽取對伊朗進一步軍事行動的簡報，試圖迫使德黑蘭重返談判桌。布蘭特原油一度升破每桶 126 美元，隨後回落至約 114 美元。

美股週四 (30 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 790.33 點，或 1.62%，報 49,652.14 點。

那斯達克指數上漲 219.07 點，或 0.89%，報 24,892.31 點。

S&P 500 指數上漲 73.06 點，或 1.02%，報 7,209.01 點。

費城半導體指數上漲 232.40 點，或 2.26%，報 10,503.70 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 4.70 點，或 0.03%，報 16,215.94 點。

標普 11 大板塊僅資訊科技小跌，通訊服務與工業類股領漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數漲跌分歧。Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 9.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.77%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.44%；Meta (META-US) 崩跌 8.55%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.93%。

台股 ADR 全體收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.68%；聯電 ADR (UMC-US) 走升 2.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.86%。

企業新聞

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具大廠開拓重工 (CAT-US) 週四飛漲 9.88% 至每股 890.11 美元，開拓重工第一季財報全面優於預期，並同步上修全年營收展望。在 AI 基礎建設需求快速升溫帶動下，公司核心的建築設備與電力能源兩大業務動能同步強化，營運成長動能明顯升溫。

蘋果 (AAPL-US) 微升 0.44% 至每股 371.35 美元，盤後續升超 3%，蘋果最新財報告捷，憑藉著強勁的 iPhone 銷量和中國市場的銷售表現，獲利超乎預期，每股盈餘達 2.01 美元，營收達 1,112 億美元，也優於預期，其中 iPhone 營收達 569.9 億美元，並連續第二季維持超過 20% 的成長。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 交出穩健財報後，週四股價狂飆近 10% 並創新高，主要受惠雲端業務成長優於預期；亞馬遜亦創歷史新高，小幅上漲約 0.77%，其雲端部門 AWS 創下 2022 年以來最大營收增幅。

相較之下，微軟雲端營收大致符合預期，並預告下半年將加速成長，但股價仍下跌約 3.9%；Meta 則因將 2026 年資本支出上調至 1,250 億至 1,450 億美元區間，股價崩約 8.6%。

英特爾 (INTC-US) 週四收低 0.28% 至每股 94.48 美元，但寫下歷史最佳單月漲幅，單月股價狂飆 114%，創公司在那斯達克掛牌 55 年來最佳表現，市值同步攀升至 4,700 億美元以上。

華爾街分析

Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 點評，市場動能與月底作帳需求推動股市走高，油價與公債殖利率小幅回落，也為反彈提供理由。在本月接近 10% 漲幅的過程中，市場對油價與殖利率下跌反應積極，但對上升反應相對有限，只要沒有明顯利空消息，股市傾向上行。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示，只要經濟持續成長、企業獲利能夠擴張，即使能源價格與通膨維持高檔，股市仍有機會續創新高。不過他也指出，若戰事拖長，市場可能隨著情緒反覆而出現回檔。

eToro 分析師 Bret Kenwell 研判，市場自第一季低點反彈後，焦點已轉向企業獲利，但若能源價格持續高檔，反彈動能能否延續仍待觀察。投資人正關注聯準會 (Fed) 如何在此環境下調整政策，特別是在決策分歧加劇的情況下。

LPL Financial 技術分析師 Adam Turnquist 表示，股市自 3 月低點強勢反彈並重返歷史高位，部分動能來自市場對伊朗衝突降溫的期待，以及荷姆茲海峽可能重啟的樂觀預期。

他指出，穩健的企業獲利與經濟數據亦為股市提供支撐，但中東帶來的不確定性仍可能對成長與通膨前景帶來影響，使市場波動維持高檔。