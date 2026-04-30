鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2026-04-30 14:02

樂迦再生 (6891-TW) 新竹竹北智慧細胞工廠今 (30) 日正式啟用，並與德國美天旎 (Miltenyi Biotec) 及澳洲 Cambium Bio(CMB) 簽署合作協議，共同打造「亞洲 CGT(細胞與基因治療) 樞紐」。

樂迦智慧細胞工廠高 10 層樓，整合自動化與智慧化製程的細胞治療生產基地。工廠採用符合國際 PIC/S GMP 的製造標準設計，結合數位雙生 (Digital Twin) 技術與 IDMO(創新開發製造機構) 自動化製造模式，將複雜的細胞製程系統性標準化，以突破產能瓶頸，近一步達到規模化生產。

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董事長邱俊榮指出，竹北廠的落成啟用，代表樂迦將生技產業的「本夢比」轉化為實質的「本益比」，並期許樂迦能發揮如台積電般的智慧製造實力。

樂迦與德國美天旎簽署合作協議，結合美天旎在 CGT 領域的技術，以及樂迦自身在智慧製造的實力，有助解決未被滿足的醫療需求。執行長張裕享表示，此次與美天旎簽署的為正式合約，且已申請藥證，並非臨床試驗，並進入商業化階段，首先將以台灣市場為主，後續規劃拓展至東南亞。

樂迦也與澳洲再生醫療企業 CMB 及正揚生醫簽署協議，針對乾眼症先進細胞療法的商業化量產進行合作布局。樂迦指出，該產品目前已取得美國 FDA 快速審查及孤兒藥資格，也同步規劃進入美國 FDA 與台灣 TFDA 臨床三期試驗。