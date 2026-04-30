鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 18:29

中鋼 (2002-TW) 今日公告 3 月自結損益，稅前淨損 3.94 億元，較前月收斂；第一季在本業轉虧下，稅前淨損 9.66 億元，虧損幅度較前季擴大，也較去年同期轉虧。

中鋼3月虧損收斂 Q2迎旺季市場基本面穩健回升。(鉅亨網資料照)

中鋼表示，鋼鐵業已進入復甦週期，且第二季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。此外，煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

‌



中鋼 3 月營收 286.22 億元，月增 16.7%、年減 2.3%，營業淨損 2.97 億元，約與上月持平；第一季營收 791.61 億元，季增 1%、年減 4.82%，營業淨損 6.2 億元，較前季及去年同期轉虧。

中鋼說明，3 月鋼鐵業銷售數量及單價較上月增加、推升營收，但營業成本及營業費用亦同步增加，致營業損失差異不大；另礦業投資獲配股利增加挹注業外，使得單月稅前損失收斂。

全球市況來看，中鋼說明，美國製造業維持擴張態勢；歐洲通膨放緩而融資環境轉鬆，工業生產回穩；中國大陸強化振興內需政策，台灣方面，人工智能發展需求持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。