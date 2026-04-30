鉅亨網編輯林羿君 2026-04-30 09:25

日元兌美元匯率周三 (29 日) 貶破 160 關卡，創下 2024 年年中以來的最低價，加劇了日本官員可能進場干預以支撐匯價的風險。

聯準會（Fed）周三結束政策會議後，日元兌美元匯率走貶 0.5% 至 160.47 日元；美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲 0.3% 至 98.961。周四亞洲早盤，日元兌美元報 160.22。

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自日本央行 4 月利率決策會議以來，央行總裁植田和男未就下一次升息時點釋出明確訊號後，日元一直承受著壓力。2024 年日元跌破 160 時，日本官方曾多次出手干預，但一再強調關注的是匯率過度波動，而非捍衛特定價位。

摩根大通策略師 Karen Reichgott Fishman 表示，若日元匯率迅速貶至 163 至 164 區間，直接干預的機率將明顯提高。但她也認為，日元與日本公債目前大致反映基本面，受到通膨上升與政策受限的壓力而走弱。

Fed 結束為期兩天的會議後決議維持利率不變，但在面對中東戰爭引發的能源和通膨衝擊下，決策官員對政策前景的分歧日益擴大。

隨著美國與伊朗爭奪荷姆茲海峽的控制權，投資人情緒持續緊繃。不確定性支撐美元走強並推高油價，進一步加劇日本的通膨壓力，同時也提高經濟成長下行風險。

據 Axios 報導，美國總統川普週三表示，在與德黑蘭就其核計畫達成協議前，不會解除對伊朗港口的海上封鎖。

交易員週三亦大幅下修對日本央行 6 月升息的押注，利率互換市場目前反映升息機率已降至 5 成以下，低於上週約 68% 的高點。