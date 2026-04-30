Alphabet財報解析：AI從敘事走向現金流的關鍵拐點

鉅亨網新聞中心 2026-04-30 12:10

Alphabet(GOOGL-US) 週三 (29 日) 盤後公布 2026 財年第一季財報，整體表現遠超市場預期。公司單季營收達 1099 億美元，年增 22%；Non-GAAP 淨利達 625.78 億美元，暴增 81%；每股盈餘 5.11 美元，遠高於市場預期約 2.62 至 2.63 美元區間。受此激勵，盤後股價一度上漲近 7%。

（圖：REUTERS/TPG）

這份財報的核心意義在於：市場開始相信，Alphabet 長期投入的「全棧 AI」策略，已從高資本支出故事，逐步轉化為具體可衡量的商業回報。

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AI 驅動成長：雲業務成為最大驚喜

本季最關鍵亮點來自 Google Cloud。該部門營收達 200.3 億美元，年增 63%，遠高於市場預期約 180 億美元，也較去年同期的 122.6 億美元顯著成長。更重要的是，在高基期下仍出現加速成長（前一季為 48%），顯示 AI 需求正進入爆發期。

另一個關鍵指標是積壓訂單（RPO）季度環比接近翻倍至超過 4600 億美元，代表未來收入已有高度可見性，並為未來數季提供成長支撐。

此外，公司整體營業利益達 397 億美元，年增 30%，營業利益率提升至 36.1%，年增約 2 個百分點。這直接回應市場長期疑慮：Alphabet 是否能在大規模 AI 投資下維持獲利能力。

搜尋業務：AI 非但未取代，反而擴張市場

市場長期擔憂 AI 會侵蝕搜尋廣告，但本季數據顯示相反結果。

搜尋廣告營收達 604 億美元，年增 19%，查詢量創歷史新高。AI Overviews 與 AI Mode 等功能，提升使用者互動深度與頻率，反而擴大搜尋市場規模。

從技術指標來看，Gemini 模型每分鐘 API Token 處理量超過 160 億，季增 60%。這代表單次查詢背後的 AI 運算複雜度上升，雖然成本提高，但尚未動搖廣告變現能力。

換言之，AI 對搜尋的影響目前呈現「擴張性」而非「替代性」，驗證管理層過去的判斷。

YouTube 與內容生態：復甦但略低預期

YouTube 廣告收入為 98.8 億美元，年增 11%，從上一季受美國選舉影響的 9% 增速回升。不過略低於市場預期的 99.9 億美元，成為少數未達預期項目。

但更值得關注的是其商業模式轉變。YouTube 的價值正從單一廣告模式，逐步轉向「廣告 + 訂閱」雙軌結構，與整體 AI 付費趨勢一致。

訂閱體系崛起：AI 開始直接變現

Alphabet 目前付費訂閱用戶已達約 3.5 億，涵蓋 Google One、YouTube 等服務。本季訂閱、平台與設備收入為 123.84 億美元，年增 19%。

這顯示 AI 不僅驅動雲與廣告，也逐步融入消費者付費體系。

其中，Gemini 成為核心變現入口。不同於單一 AI 產品銷售策略，Alphabet 將 AI 能力嵌入既有產品（搜尋、Workspace、雲端、行動端），透過升級服務推動訂閱轉化。

企業端方面，Gemini Enterprise 付費月活用戶季增 40%，驗證 AI 可成為新的企業級付費入口。

整體而言，公司正建立三大 AI 變現支柱：

(1) 搜尋廣告（流量）

(2) 雲服務（算力）

(3) 訂閱（持續性收入）

安全與併購：Wiz 補齊雲競爭關鍵拼圖

2026 年 3 月，Alphabet 完成對雲安全平台 Wiz 的收購，為歷史最大併購之一。

Wiz 的戰略價值在於其跨雲能力（涵蓋 AWS、Azure、Google Cloud），能強化企業在 AI 時代對資料安全的信任度。

然而，本季尚未反映其財務貢獻，未來是否能轉化為市占率提升與交叉銷售，仍需觀察。

資本支出壓力：1750 億美元的長期賭注

儘管營運表現亮眼，市場仍關注資本支出問題。

管理層指出，2026 年資本支出將達 1800 億至 1900 億美元，且 2027 年仍將顯著增加。本季資本支出為 357 億美元，其中 60% 用於伺服器，40% 用於數據中心與網路設備。

AI 基礎設施投資規模在四年間擴張近六倍，被形容為「殘酷但必要的競爭節奏」。

短期來看，營業利益率仍提升至 36.1%，顯示效率改善抵銷部分成本壓力；但隨著折舊開始反映，下半年財報將面臨真正考驗。

投資觀點：高成長敘事已部分反映於估值

目前市場對 Alphabet 估值，已隱含對 Google Cloud 高成長的高度期待。

若未來雲端增速出現放緩，或 AI 商業化進度低於預期，股價可能面臨重新定價風險。