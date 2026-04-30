鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 14:52

知名避險基金經理人、潘興廣場 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 力推的雙重上市計畫首日即遭市場震盪，其新成立的封閉式基金「Pershing Square USA」掛牌後股價重挫，跌幅超過 18%，未能守住發行價，顯示投資人對此創新結構反應保守。

Pershing Square USA (PSUS-US) 以每股 50 美元發行，但週三 (29 日) 上市後不久即跌至 40.33 美元，終場收在 40.90 美元，單日跌幅達 18.2%。

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與此同時，艾克曼旗下對沖基金公司潘興廣場 (PS-US) 股價亦一度走弱，盤中自 24 美元開盤下滑至 23 美元附近，終場收在 24.20 美元。

此次 IPO 採取罕見的「雙重結構」，投資人在認購 Pershing Square USA 的同時，每持有 5 股即可獲得 1 股潘興廣場股票。

艾克曼受訪時指出，此舉旨在提高投資吸引力，讓投資人同時分享基金操作收益與管理費收入。

報導指出，艾克曼此次上市策略主打「資本市場民主化」，並透過與 Robinhood 及嘉信理財 (Charles Schwab) 合作，將產品直接推向散戶，希望打破避險基金長期僅服務高資產族群的模式。

儘管股價表現不如預期，艾克曼仍成功募資約 50 億美元，使本次發行成為史上規模最大的封閉式基金 IPO，同時也是過去十年全球第六大 IPO 案。