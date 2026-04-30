鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-30 08:47

俄羅斯總統助理烏沙科夫 29 日（周三）晚表示，普丁總統與美國總統川普通話，就白宮記協晚宴槍擊事件、伊朗局勢、烏克蘭問題等議題交換意見。

川普、普丁通話一個半小時，談烏克蘭、伊朗局勢。（圖：央視）

普丁在通話中說，俄羅斯準備在勝利日期間停火，川普對此表示支持。

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烏沙科夫提到，川普在通話中告訴普丁，旨在解決烏克蘭衝突的協議已接近達成。要通過談判解決烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基必須對之前已提出的建議作出積極回應。

普丁向川普說明了特別軍事行動區的形勢。普丁表示，特別軍事行動的目標必將實現，但俄方更希望通過談判達成。

普丁稱，自 2025 年初以來，俄方向烏克蘭移交超過 2 萬名陣亡人員遺體，但俄方從烏方接收的只有 500 餘具遺體。

普丁認為川普決定延長伊朗周邊停火的做法正確，有助於穩定局勢。美國對伊朗採取地面行動是一個完全不可接受且危險的選擇。俄羅斯將與伊朗、波斯灣國家、以色列和美國保持接觸。