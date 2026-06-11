鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 18:13

在美伊軍隊連續第二個晚上發生衝突後，美國總統川普表示，如果伊朗拒絕接受臨時和平協議，他將繼續轟炸伊朗。

由於談判毫無進展，川普下令發動多次空襲。他告訴《Fox News》，除非伊朗接受一項旨在將日益脆弱的停火協議延長兩個月，並重新開放荷姆茲海峽的協議，否則美國將於周四 (11 日) 發動攻擊。

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川普還透露，伊朗高級官員曾直接致電他，要求美國停止對伊朗的空襲。但是如果德黑蘭不趕快簽署協議，「我們明天就要把他們炸個稀巴爛」。

隨着雙方對談判進度缺乏進展感到沮喪，波斯灣局勢在過去兩天內因連番交火而急劇惡化。由於不滿談判進度遲緩，川普下令美軍發射約 50 枚戰斧巡弋飛彈，針對伊朗的防空系統等軍事設施進行「自衛性打擊」，意在施壓而非全面開戰。

然而，伊朗隨即展開報復，連續兩晚襲擊位於科威特、巴林和約旦的美軍基地。約旦軍方表示攔截了 20 枚飛彈，而巴林首都麥納瑪則傳出因攔截後的飛彈碎片掉落，導致一名兒童受傷。

儘管雙方自 4 月 8 日起展開間接談判，但核心分歧依然難以化解。伊朗堅持美國必須解凍存放於卡達等國超過 100 億美元的資產，並要求以色列與黎巴嫩真主黨停火。相對地，川普要求伊朗必須放棄或摧毀所有高濃縮鈾庫存。伊朗外交部表示，美軍的軍事行動已讓停火協議名存實亡。

荷姆茲海峽的控制權成為雙方角力的焦點。伊朗宣稱已封鎖海峽，並表示革命衛隊擊中了試圖通過的船隻。川普則在社群媒體上強烈駁斥，聲稱美軍已保護超過 200 艘商船通過，運送超過 1 億桶石油，並強調「控制海峽的是美國，而非伊朗」。

雖然目前航運量仍遠低於戰前水準，但市場觀察到，石油貿易正透過「黑暗航行」模式逐漸回升。