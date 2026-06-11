鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 18:40

據《CNN》報導，儘管美伊兩國連兩日爆發激烈的軍事衝突，但雙方在外交層面的博弈仍未中斷。外交消息人士透露，在經歷了一夜的武力交火後，美國與伊朗之間旨在達成和平協議的談判仍維持運作。然而，這場外交努力正處於軍事挑釁與嚴厲外交辭令的雙重夾擊下。

軍事方面，美國中央司令部 (CENTCOM) 證實，美軍於周三 (10 日) 晚間至周四凌晨對伊朗境內多個軍事目標實施了「自衛性打擊」，以報復日前美軍直升機在荷姆茲海峽附近遭擊落的事件。伊朗隨即採取反擊，對科威特、巴林及約旦境內的多個美軍基地及其盟友發動空襲。

‌



伊朗宣稱已封鎖海峽，並表示革命衛隊擊中了試圖通過的船隻。川普則在社群媒體上強烈駁斥，聲稱美軍已保護超過 200 艘商船通過，運送超過 1 億桶石油，並強調「控制海峽的是美國，而非伊朗」。

此外，衝突已呈現區域化趨勢，伊朗支持的黎巴嫩真主黨也與以色列爆發了跨國界的火炮襲擊。