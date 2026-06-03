被川普斥「瘋了」後 以色列總理最新表態

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-03 09:05

以色列總理尼坦雅胡 2 日（周二）在以色列情報和特勤局（摩薩德）新任局長交接儀式上說，將一如既往地奉行多年來的政策，絕不允許伊朗獲得核器，絕不允許伊朗威脅以色列的生存。

以色列總理尼坦雅胡。（圖：Shutterstock）

尼坦雅胡稱伊朗政權是「注定要從世界上消失的恐怖政權」，以色列將「幫助實現這一目標」，使伊朗不會再用「核彈和數千枚致命的彈道飛彈」威脅以色列。

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據《Axios》報導，美國總統川普 1 日在與尼坦雅胡的通話中，就以色列在黎巴嫩的軍事升級行動爆粗口。兩名消息人士透露，川普在通話中稱尼坦雅胡「瘋了」，指責他忘恩負義，稱自己曾助他在腐敗案審理中「免於入獄」。

以色列總理辦公室一名工作人員 2 日向以色列媒體否認尼坦雅胡遭川普辱罵一事。以色列第 12 頻道電視台當天援引這名工作人員的話報導，尼坦雅胡與川普就以色列計劃襲擊黎巴嫩首都貝魯特的真主黨目標進行了「緊張」通話，但否認川普在通話中辱罵尼坦雅胡，對尼坦雅胡進行人身攻擊。