鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 06:13

美債殖利率週三 (29 日) 全線攀升，主因聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，加上中東局勢升溫推升油價，引發市場對通膨再起的疑慮。

基準 10 年期美國公債殖利率上升逾 6 個基點，來到 4.416%，2 年期公債殖利率則上揚逾 9 個基點至 3.937%。殖利率與債券價格呈反向變動，顯示債市出現賣壓。

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聯準會本次會議以 8 比 4 通過利率決策，將聯邦基金利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間，符合市場預期。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月屆滿，但他表示將持續留任理事會。接班人呼聲高的華許 (Kevin Warsh) 提名案已獲參議院銀行委員會通過，預料在川普政府支持下，最終確認機率相當高。

值得注意的是，這次利率會議投票結果罕見地出現多張反對票，成為自 1992 年 10 月以來，內部意見分歧最嚴重的一次，有三位官員「反對」在聲明中納入寬鬆傾向，反映內部對通膨風險的憂慮升溫。

市場解讀，儘管部分官員關注經濟成長與就業可能轉弱，但在通膨仍具韌性的背景下，聯準會短期內降息空間有限。

高盛全球固定收益與流動性解決方案共同主管 Kay Haigh 表示，若通膨上行風險持續，加上伊朗局勢升溫與能源價格攀升，政策可能維持偏緊。

同時，油價暴漲亦成為推升殖利率的重要因素。美國西德州原油 (WTI) 收漲逾 7%，報每桶 107.16 美元，布蘭特原油衝高 6.78% 至 118.80 美元，甚至一度突破每桶 120 美元，市場擔憂能源價格將進一步推升整體通膨。

此外，美國 3 月耐久財訂單優於預期，也強化經濟動能仍具支撐的看法。投資人正關注即將公布的 3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，作為聯準會後續政策的重要依據。

Osaic 市場策略師 Philip Blancato 指出，若 PCE 數據表現持平甚至偏強，在經濟接近成長階段的情況下，短期內不宜降息。