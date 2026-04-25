鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-25 12:32

受惠財報優於預期激勵，英特爾 (INTC-US) 週五 (24 日) 強勢上攻，不僅改寫歷史新高，也帶動美國政府持股價值大幅攀升，帳面獲利逼近 300 億美元。

英特爾寫25年新高 川普政府持股報酬率驚人 帳面獲利近300億美元 (圖：shutterstock)

在公司公布強勁財報、CPU 需求持續增長的背景下，英特爾 (INTC-US) 週五股價暴漲 23.60%，收在每股 82.57 美元，盤中最高觸及 85.22 美元，已超越 2000 年 8 月 31 日創下的 74.88 美元歷史收盤高點。

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英特爾週五寫下逾 25 年新高紀錄。近六個月以來，該股累計漲幅已達約 110%，公司市值逼近 4,200 億美元。

財報方面，英特爾公布第一季營收達 136 億美元，每股獲利 0.29 美元，雙雙優於市場預期，並預估第二季營收將落在 138 億至 148 億美元區間，顯示營運動能持續回升。

在近期股價強勁上漲帶動下，川普政府去年夏天以每股 23.47 美元布局英特爾、持股 9.9% 的投資，如今價值已由約 80 億美元飆升至約 380 億美元，帳面獲利接近 300 億美元。

英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 表示，公司已具備在半導體產業高速成長時期持續擴張的關鍵條件，包括更穩健的財務體質、新的管理團隊與重振的工程執行力，未來將持續聚焦創新，掌握短期機會並推動長期成長。

Fundstrat 市場情報副總裁 Kent Fung 表示：「聯邦政府投資英特爾是合理的，因為美國本身有確保唯一一家由美國掌控的先進晶片製造商維持健康的內在利益。總統在英特爾上的努力確實帶來成果。」