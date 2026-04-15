《Investing.com》報導，花旗銀行 (Citi) 周二 (13 日) 將 Alphabet( GOOGL-US ) 納入 90 天「上漲催化觀察名單」，認為一系列產品發布與重要活動，將在 7 月 13 日前推升股價。

分析師 Ronald Josey 表示，基於「有利的催化路徑」，花旗決定將該股納入觀察名單，並強調公司核心業務即將迎來多項重要消息發布。

‌



花旗預期，這些活動將帶來與 Google Gemini 模型、搜尋、YouTube 以及雲端服務相關的產品更新。

在基本面方面，花旗認為線上廣告環境「相對健康」，有助於推動搜尋業務營收加速成長。

同時，Gemini 產品策略持續演進，目前面向消費端已擁有「超過 7.5 億每月活躍用戶」，並透過 Gemini Enterprise 拓展企業市場。

花旗表示，這些因素將使 Alphabet 在短期內有機會優於華爾街預期。「我們認為，隨著未來數周推出更多新產品與服務，Google 的營收與營業利益有望高於市場共識預估。」